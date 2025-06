Herber Dämpfer für Tuchel: England verliert gegen Senegal

In einem Testspiel gegen Senegal kassiert Thomas Tuchel seine erste Pleite als englischer Nationaltrainer. Die Kritik am Deutschen dürfte nun bereits lauter werden.

West Bridgford. Thomas Tuchel hat mit der englischen Fußball-Nationalmannschaft den ersten empfindlichen Rückschlag erlitten. Die Engländer verloren ein Testspiel gegen Senegal mit 1:3 (1:1) und kassierten damit die erste Niederlage unter dem deutschen Trainer. Bayern Münchens Harry Kane (7. Minute) hatte die Three Lions in Führung gebracht. Ismaila Sarr (40.), Habib Diarra (62.) und Cheikh Tidiane Sabaly (90.+3) drehten die Partie im Stadion von Nottingham Forest dann aber zugunsten der Gäste.

Am Samstag hatten die Three Lions in der WM-Qualifikation nur knapp mit 1:0 bei Außenseiter Andorra gewonnen. Danach hatte es bereits Kritik an Tuchel und der Mannschaft gegeben, diese dürfte nun zunehmen. Schon während der Partie gegen die Afrikaner hatte es angesichts eines schwachen Auftritts Pfiffe gegen sein Team gegeben. (dpa)