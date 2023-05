Heribert Bruchhagen hofft auf Meistertitel für den BVB

Heribert Bruchhagen drückt Borussia Dortmund im Fernduell um die deutsche Fußball-Meisterschaft mit dem FC Bayern München die Daumen.

"Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es Borussia Dortmund schafft. Weil das einfach für das Produkt Bundesliga gut und wichtig wäre", sagte das 74 Jahre alte einstige Vorstandsmitglied des Ligaverbandes den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" mit Bezug auf den zuletzt einseitigen Titelkampf mit zehn Triumphen der Münchner in Serie. Gleichwohl sieht er den derzeit einen Punkt besseren Tabellenführer aus München in der Favoritenrolle: "Ich glaube aber, dass Bayern beide Spiele gewinnen wird."

Bruchhagen warnt Schalke und Hertha

Die Münchner wären mit Siegen gegen RB Leipzig und beim 1. FC Köln nicht mehr vom Spitzenplatz zu verdrängen. Verfolger BVB tritt noch beim FC Augsburg und gegen den FSV Mainz 05 an. Bruchhagen wünscht sich für die Zukunft lieber mehr Spannung im Bundesliga-Meisterrennen als äußert erfolgreiche deutsche Vertreter in der Champions League: "Mir macht es überhaupt nichts aus, wenn der FC Bayern diesen Champions-League-Schwindel nicht mitmacht oder frühzeitig ausscheidet. Eine packendere Bundesliga ist für mich als Fan immer noch werthaltiger als eine besonders gute Rolle der deutschen Vereine in der Champions League."

Im Abstiegskampf wähnt Bruchhagen den FC Schalke 04 und Hertha BSC auf dem direkten Weg in die 2. Bundesliga. "Wir brauchen uns auch nicht in die Tasche zu lügen: Es spricht viel dafür, dass es Schalke erwischt. Es wird hart, in der Bundesliga zu bleiben", sagte der ehemalige Bundesliga-Manager. (dpa)