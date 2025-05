Hertha-Juwel Maza wechselt zu Bayer Leverkusen

Von der Hauptstadt zum Meister: Offensivspieler Maza zieht es nach Leverkusen. Für Hertha gibt es Millionen. Für Bayer einen möglichen Wirtz-Ersatz.

Berlin. Der Wechsel von Herthas Offensivspieler Ibrahim Maza zu Meister Bayer Leverkusen ist offiziell. Der 19 Jahre alte algerische Nationalspieler hat bei den Rheinländern einen Vertrag bis 2030 unterschrieben, wie Bayer mitteilte. "Ibrahim passt zu uns und zu unserer Art des Fußballs", wurde Geschäftsführer Sport Simon Rolfes in der Mitteilung zitiert.

"Er hat hervorragende technische Fertigkeiten, er ist dribbelstark und durchsetzungsfähig und hat dabei einen Blick für seine Mitspieler, die er glänzend einzusetzen weiß", sagte Rolfes. In Leverkusen könnte der Offensivspieler auf lange Sicht auch Nachfolger von Nationalspieler Florian Wirtz werden.

Transfer bringt Hertha wichtige Einnahmen

Der Wechsel hatte sich in den vergangenen Wochen schon abgezeichnet. Für Maza habe sich die Chance ergeben, sich in der Bundesliga-Spitze und auf internationalem Parkett zu beweisen, sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber. "Diese Chance wollte er ergreifen und daher möchten wir Ibo für die vielen schönen Momente, tolle Tore und ganz viel Herzblut für Hertha BSC danken."

Maza hatte in Berlin noch einen Vertrag bis 2027. Sein Wechsel soll der finanziell stark angeschlagenen Hertha Medienberichten zufolge rund zwölf Millionen Euro in die Kassen spülen. Sportlich ist es ein großer Verlust. Maza gilt als größtes Talent aus der Hertha-Akademie der letzten Jahre. Er war einer der Leistungsträger der Berliner in dieser Saison. (dpa)