Hertha spielt 1:1 gegen Hannover - Reese verlängert

Hertha BSC und Hannover 96 trennen sich zum Saisonausklang friedlich. Die Berliner jubeln aber schon vor dem Anpfiff.

Berlin.

Hertha BSC und Hannover 96 haben zum Saisonabschluss der zweiten Fußball-Liga die Punkte geteilt. Am 34. Spieltag trennten sich beide Teams mit 1:1 (1:1). Vor 66.997 Zuschauern im Berliner Olympiastadion hatte Hannovers Nicolo Tresoldi die Gäste in Führung gebracht (9. Minute), Fabian Reese gleich in der 37. Minute aus.