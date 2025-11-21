Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Herthas Siegesserie geht weiter: 1:0 gegen Braunschweig

Die Berliner und die Niedersachsen lieferten sich ein ausgeglichenes Spiel.
Die Berliner und die Niedersachsen lieferten sich ein ausgeglichenes Spiel. Bild: Andreas Gora/dpa
Die Berliner und die Niedersachsen lieferten sich ein ausgeglichenes Spiel.
Die Berliner und die Niedersachsen lieferten sich ein ausgeglichenes Spiel. Bild: Andreas Gora/dpa
2. Bundesliga
Herthas Siegesserie geht weiter: 1:0 gegen Braunschweig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Berliner tun sich gegen die Niedersachsen vor eigenem Publikum zunächst schwer. Doch dann klappt eine Kombination im zweiten Versuch.

Berlin.

Hertha BSC setzt seine Aufholjagd in der 2. Bundesliga mit dem vierten Liga-Sieg in Folge fort. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl schlug Eintracht Braunschweig im heimischen Berliner Olympiastadion mit etwas Mühe mit 1:0 (0:0) und sprang mindestens für eine Nacht auf Rang vier. 

Für den Hauptstadtclub war es insgesamt sogar schon der fünfte Pflichtspielsieg hintereinander - das gelang der Hertha in einer Saison seit 2001 nicht mehr. Die Niedersachsen verloren dagegen zum vierten Mal in Serie und stecken tief im Abstiegskampf. Vor 42.895 Zuschauern und Zuschauerinnen schoss Marten Winkler den Siegtreffer für die Hertha (56. Minute.).

Beide Fanlager protestierten in den ersten zwölf Spielminuten gegen die geplanten Sicherheitsmaßnahmen der Politik in deutschen Stadien und stellten die Gesänge ein. Auf dem Rasen, der nach dem NFL-Gastspiel in Berlin geflickt worden war, erwischten die Gäste den besseren Start. In der achten Minute köpfte Patrick Nkoa nach einem verlängerten Freistoß aus kurzer Distanz neben das Tor.

Beide Fanlager protestierten.
Beide Fanlager protestierten. Bild: Andreas Gora/dpa
Beide Fanlager protestierten.
Beide Fanlager protestierten. Bild: Andreas Gora/dpa

Die Berliner übernehmen die Kontrolle

Hertha kam häufiger über Kapitän Fabian Reese auf dem rechten Flügel. Eine seiner Hereingaben wurde abgeblockt (19.). Bei einer weiteren bekam Winkler nicht genug Druck hinter seinen Kopfball (27.). Kurz vor der Pause hatte Christian Conteh die Führung der Niedersachsen auf dem Fuß, die nicht unverdient gewesen wäre. Er setzte sich schön gegen Marton Dardai durch, schoss aus spitzem Winkel aber knapp am Tor vorbei (45.+1).

Dann machte es Winkler besser als in der ersten Hälfte. Nach einer erneuten Flanke von Reese köpfte der 23-Jährige ein. Kurz darauf konnte Braunschweigs Torhüter Ron-Thorben Hoffmann einen Schuss von Linus Gechter gerade noch abwehren. Die Hausherren übernahmen die Kontrolle, spielten ihre Angriffe aber nicht gut zu Ende. Einen zunächst gepfiffenen Handelfmeter für Braunschweig gab Schiedsrichter Michael Bacher nach Blick auf die Videobilder kurz vor Schluss doch nicht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
3 min.
Angstgegner Elversberg besiegt: Hertha im Achtelfinale
Dardai bereitete das 2:0 vor.
Hertha bricht den Bann: Nach vier Niederlagen gelingt endlich der Sieg gegen Elversberg – und das mit viel Kontrolle und etwas Dusel.
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
01.11.2025
3 min.
Hertha siegt im Hochrisiko-Spiel gegen Dynamo Dresden
Kapitän Fabian Reese sorgt per Elfmeter für die Vorentscheidung.
Der nächste Heimsieg für Hertha BSC: Am Fußball-Großeinsatz-Tag in Berlin setzt sich der Zweitligist 2:0 gegen Dynamo Dresden durch. Es bleibt zunächst weitgehend ruhig beim brisanten Duell.
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
Mehr Artikel