Regionale Nachrichten und News
  Hirnverletzungen: Ex-Arsenal-Spieler Vigar gestorben

Fußball
Hirnverletzungen: Ex-Arsenal-Spieler Vigar gestorben
Der englische Fußball trauert um einen jungen Spieler. Zuletzt war der 21-Jährige bei Chichester City aktiv.

London.

Der frühere Arsenal-Spieler Billy Vigar ist nach einer schweren Hirnverletzung im Alter von nur 21 Jahren gestorben. Das teilte sein jetziger Club Chichester City mit. Vigar war in ein künstliches Koma versetzt und am Dienstag operiert worden. Die Verletzungen seien aber zu schlimm gewesen, sodass er am Donnerstag verstarb.

"Seine Familie ist am Boden zerstört, dass ihm dies beim Ausüben seines geliebten Sports passiert ist", zitiert der Verein, der in der Isthmian League spielt, aus einem Statement von Vigars Familie. Vigar gehörte einst der Arsenal-Jugendakademie an, bevor er die Gunners 2024 nach einigen Ausleihen verließ. Arsenal und auch der englische Verband FA drückten ihr Beileid aus.

Die genauen Umstände, die zur schweren Verletzung führten, sind nicht bekannt. Laut Medienberichten soll Vigar gegen eine Betonwand geprallt sein, wie bei der BBC zu lesen ist. (dpa)

