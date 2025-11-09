Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Hitlergruß gezeigt: Festnahme nach Zweitliga-Spiel

Polizeieinsatz vor dem Stadion in Hannover.
Polizeieinsatz vor dem Stadion in Hannover. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Polizeieinsatz vor dem Stadion in Hannover.
Polizeieinsatz vor dem Stadion in Hannover. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
2. Bundesliga
Hitlergruß gezeigt: Festnahme nach Zweitliga-Spiel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Partie zwischen Hannover 96 und Darmstadt 98 hat die Polizei noch viel zu tun. Es bleibt nicht nur beim Versuch einer großen Schlägerei zwischen beiden Fanlagern.

Hannover.

Wegen des Zeigens eines Hitlergrußes und Widerstands gegen die Polizei ist ein Mann nach dem Fußball-Zweitliga-Spiel zwischen Hannover 96 und Darmstadt 98 (2:3) vorläufig festgenommen worden. Gegen ihn würden nun zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, teilte die Polizeidirektion Hannover mit.

Der Mann hatte den Hitlergruß im Stadion gezeigt und war dann von der Polizei beim Verlassen der Arena identifiziert worden. Danach habe er sich "erheblich" gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt, heißt es in der Mitteilung.

Ebenfalls nach dieser Partie hat die Polizei in Hannover nach eigenen Angaben eine Schlägerei zwischen Heim- und Gästefans verhindert. Etwa 150 gewaltbereite und als Risikofans bekannte 96-Anhänger hätten demnach versucht, über den Schützenplatz in Hannover zum Gästeblock zu gelangen. Polizisten griffen ein, nachdem sich die Fans vermummt und Handschuhe angezogen hatten, die bei solchen Auseinandersetzungen häufig getragen werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
15:15 Uhr
2 min.
Darmstadt 98 gewinnt Verfolgerduell bei Hannover 96
Großer Jubel bei Darmstadt 98 nach dem Siegtreffer von Hiroki Akiyama (M) in Hannover.
Darmstadt hat zuletzt einige Enttäuschungen zu verkraften. In Hannover ist das Glück wieder aufseiten der Hessen. Mit dem 3:2 melden sie sich im Aufstiegsrennen zurück.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
13:20 Uhr
3 min.
Koalition in Brandenburg sucht Lösung - Kein Krisentreffen
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Ist die Kuh damit vom Eis?
26.10.2025
3 min.
Rot nach Würgegeste: Hannover gewinnt hitziges Derby
Hannover-Jubel in Braunschweig.
Beim Hochrisiko-Derby zwischen Braunschweig und Hannover bleibt es diesmal auf den Tribünen ruhig. Dafür verliert ein Braunschweiger Spieler die Nerven und leitet so eine klare Niederlage ein.
Mehr Artikel