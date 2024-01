Hitziges Stadtderby: Bayern-Gegner Lazio im Pokal-Halbfinale

Rom.

In einem hitzigen Stadtderby hat Bayern Münchens Champions-League-Gegner Lazio Rom das Halbfinale des italienischen Fußball-Pokals erreicht. Die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri siegte gegen Rivale AS Rom 1:0 (0:0). Das Siegtor erzielte Mattia Zaccagni per Foulelfmeter (51.).