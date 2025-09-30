Hjulmand sucht Torjäger-Ersatz und benötigt drei Punkte

Es ist keine leichte Aufgabe für Bayers neuen Trainer: Neue Mannschaft formieren, verletzte Spieler ersetzen und in der Champions League gewinnen.

Leverkusen. Kaspar Hjulmand steht mit Bayer Leverkusen in der Champions League schon unter Erfolgsdruck und muss nun auch seinen Torjäger Patrik Schick ersetzen. "Der Druck ist immer da. Es ist ein wichtiges Spiel für uns. Wenn wir unser Spiel machen können, haben wir immer eine Chance zu gewinnen", sagte der neue Leverkusener Chefcoach vor dem Spiel gegen die PSV Eindhoven.

Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden steht in seiner Bilanz zwar immerhin noch keine Niederlage zu Buche. Doch viel Zeit zum Nachbessern bleibt dem Dänen bei den reduzierten Trainingseinheiten in den englischen Wochen nicht. Gegen Eindhoven am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) muss Bayer schon gewinnen - angesichts der Klasse weiterer Gegner wie Manchester City, Paris Saint-Germain, Newcastle United oder Benfica Lissabon.

16 Punkte und den direkten Einzug ins Achtelfinale wie im Vorjahr erwartet man in Leverkusen eher nicht, aber die Playoffs für die nächste Runde bleiben das Ziel. Dessen ist sich auch die Mannschaft bewusst. "Das Ziel ist gegen PSV drei Punkte zu holen. Wir müssen gewinnen", sagte Linksverteidiger Alejandro Grimaldo.

Beim Wiedersehen mit alten Bekannten gilt es für Hjulmand im nachbarschaftlichen Champions-League-Duell mit der PSV Einhoven zunächst mal einen Ersatz für Schick zu finden. Der Torjäger hatte sich am Wochenende in Hamburg am Oberschenkel verletzt und fehlt zwei bis drei Wochen.

Chance für Kofane

Anwärter auf den Platz in der Sturmmitte ist Neuzugang Christian Kofane, dem es mit 19 Jahren noch reichlich an internationaler Erfahrung mangelt. "Er hat ein großes Potenzial und kann noch dazulernen", sagte Hjulmand. Der Trainer ließ aber offen, wer aufläuft.

Auch Kapitän Robert Andrich musste wegen Adduktorenproblemen am Samstag ausgewechselt werden, konnte aber am Abschlusstraining am Dienstag teilnehmen. Angriffsspieler Nathan Tella hingegen fehlte wegen einer Knieverletzung weiterhin. "Er hat es nicht geschafft", bestätigte der Bayer-Coach.

In Trainer Peter Bosz und Torhüter Matej Kovar kehren zwei ehemalige Leverkusener in die BayArena zurück. Bosz hatte Bayer zwischen 2019 und 2021 je einmal in die Champions League und Europa League geführt und wurde dann von Hannes Wolf abgelöst.

Kovar absolvierte in den beiden vergangenen Jahren 32 Pflichtspiele für Bayer und wurde an den 26-maligen niederländischen Meister ausgeliehen. Außerdem kommt der Meister mit den früheren Bundesligaprofis Ivan Perisic und Paul Wanner vom FC Bayern München an den Rhein.

Informationen von Ex-Eindhoven Spieler Tillman

Auf der anderen Seite spielte Leverkusens Malik Tillman bis zum Sommer in Eindhoven, wo er in der vergangenen Saison zum Ligaspieler des Jahres gekürt wurde. In Leverkusen blieb der US-Nationalspieler bislang allerdings noch unter seinen Möglichkeiten. Hjulmand weiß um die Stärken des Neuzugangs. "Er ist dabei sich anzupassen und seine Qualitäten zu zeigen. Er ist ein guter und interessanter Spieler", befand der Coach.

Informationen über den Gegner kann Tillman seinem neuen Coach auf jeden Fall geben. "Das hilft natürlich sehr. Aber ich kenne Peter Bosz und seine Philosophie. Sie sind sehr offensiv orientiert", erklärte Hjulmand vor seiner Champions-League-Heimpremiere mit Bayer. "Ich hoffe, dass wir mehr von unserer Identität zeigen können. Der Fokus liegt auf Sieg", sagte der 53-Jährige. (dpa)