Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Hochseriös": Bayern mit King Kane auf Zypern in Torlaune

Harry Kane klatscht mit Trainer Kompany ab.
Harry Kane klatscht mit Trainer Kompany ab. Bild: Peter Kneffel/dpa
Harry Kane (am Boden) trifft nach einer feinen Einzelaktion zum 4:0.
Harry Kane (am Boden) trifft nach einer feinen Einzelaktion zum 4:0. Bild: Peter Kneffel/dpa
Nicolas Jackson jubelt nach seinem ersten Tor für Bayern.
Nicolas Jackson jubelt nach seinem ersten Tor für Bayern. Bild: Peter Kneffel/dpa
Olise trifft in der zweiten Halbzeit.
Olise trifft in der zweiten Halbzeit. Bild: Peter Kneffel/dpa
Harry Kane klatscht mit Trainer Kompany ab.
Harry Kane klatscht mit Trainer Kompany ab. Bild: Peter Kneffel/dpa
Harry Kane (am Boden) trifft nach einer feinen Einzelaktion zum 4:0.
Harry Kane (am Boden) trifft nach einer feinen Einzelaktion zum 4:0. Bild: Peter Kneffel/dpa
Nicolas Jackson jubelt nach seinem ersten Tor für Bayern.
Nicolas Jackson jubelt nach seinem ersten Tor für Bayern. Bild: Peter Kneffel/dpa
Olise trifft in der zweiten Halbzeit.
Olise trifft in der zweiten Halbzeit. Bild: Peter Kneffel/dpa
Fußball
"Hochseriös": Bayern mit King Kane auf Zypern in Torlaune
Klaus Bergmann und Patrick Reichardt, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FC Bayern ist aktuell nicht zu stoppen. Auch Königsklassen-Neuling FC Pafos bekommt die Münchner Spielfreude zu spüren. Und wer trifft beim 5:1 schon wieder doppelt?

Limassol.

Harry Kane schlenderte von der Bank auf den Rasen, dort klatschten sich die Seriensieger des FC Bayern München schon zufrieden ab: Der deutsche Rekordmeister um Supermann Kane hat sich auch auf Zypern in prächtiger Torlaune gezeigt und den deutlichen 5:1 (4:1)-Erfolg bei Champions-League-Neuling FC Pafos fast schon geschäftsmäßig zur Kenntnis genommen.

"Er macht es schon gut. Er knipst schon gut was weg. Er hilft uns sehr, wenn er jedes Spiel zwei, drei Tore macht", sagte Joshua Kimmich im Anschluss bei Prime Video über den Doppeltorschützen. Der deutsche Meister hatte an einem herrlich milden Spätsommerabend souverän seine Pflicht erfüllt und seine perfekte Bilanz in dieser Spielzeit gewahrt. Nach Abpfiff ging es zu den rund 1.000 mitgereisten Auswärtsfans, die sichtlich zufrieden waren.

Es war der zweite Sieg in der Ligaphase der Fußball-Königsklasse und der neunte in einer bislang makellosen Saison. Kane und Co. zocken und treffen nach Herzenslust. Der Sieg gegen Zyperns Champion hätte sogar noch viel höher ausfallen können - ja müssen. 

Harry Kane (am Boden) trifft nach einer feinen Einzelaktion zum 4:0.
Harry Kane (am Boden) trifft nach einer feinen Einzelaktion zum 4:0. Bild: Peter Kneffel/dpa
Harry Kane (am Boden) trifft nach einer feinen Einzelaktion zum 4:0.
Harry Kane (am Boden) trifft nach einer feinen Einzelaktion zum 4:0. Bild: Peter Kneffel/dpa

Der eingewechselte Serge Gnabry und Neuzugang Nicolas Jackson trafen am Ende noch jeweils den Pfosten. Ex-Nationalspieler Mats Hummels nannte den Auftritt seines früheren Clubs beim Außenseiter aus Zypern "hochseriös". Den Eindruck hatten auch die Beteiligten selbst. "Es war überhaupt nicht einfach, aber wir haben sehr gut gespielt", sagte Jackson.

Pafos feiert Ehrentor euphorisch

Schon nach einer guten halben Stunde war im kleinen Alphamega Stadium von Limassol nach Toren von Kane (15./34. Minute), Raphael Guerreiro (20.) und dem erstmals für Bayern erfolgreichen Leihstürmer Jackson (31.) die Arbeit quasi getan. 

Die Pafos-Fans unter den rund knapp 10.000 Zuschauern feierten das Ehrentor von Mislav Orsic (45.) trotzdem euphorisch. In der zweiten Hälfte war der Zug ein wenig raus, nur der starke Michael Olise legte das 5:1 nach (68.).

"Unsere Auswärtsbilanz in der Vorsaison war nicht so, wie wir uns das wünschen", sagte Kane vor der Partie. Entsprechend fokussiert traten die auf fünf Positionen veränderten Bayern bei sehr angenehmen 23 Grad zur späten Anstoßzeit um 22.00 Uhr Ortszeit auf. Und der 32 Jahre alte Kane war wieder mal der Münchner Frontmann - und das beileibe nicht nur wegen seiner Treffer 16 und 17 im neunten Pflichtspiel der Saison. 

Vier frühe Tore

Der Torjäger agierte diesmal als Zehner hinter der Sturmspitze Jackson. Dieser Plan von Trainer Vincent Kompany ging gegen einen überforderten Gegner um den 38 Jahre alten früheren Bayern-Schreck David Luiz bestens auf. "Wir wollen beide Jungs im Sechzehnmeterraum sehen", sagte Kompany vorab bei Prime Video. 

Und natürlich tauchte Kane immer wieder in seinem Revier, dem Strafraum, auf. In der 9. Minute traf er bereits artistisch den Innenpfosten. Mit dem nächsten Doppelpack krönte Englands Nationalmannschaftskapitän seine nächste Gala-Leistung.

Ein spielfreudiger Tor-Initiator war zudem der Franzose Olise. Der Flügelstürmer machte mit Gegenspieler Kostas Pileas, was er wollte. Olise legte Kane das erste Tor auf. Guerreiros Treffer leitete der Franzose ein. 

Nicolas Jackson jubelt nach seinem ersten Tor für Bayern.
Nicolas Jackson jubelt nach seinem ersten Tor für Bayern. Bild: Peter Kneffel/dpa
Nicolas Jackson jubelt nach seinem ersten Tor für Bayern.
Nicolas Jackson jubelt nach seinem ersten Tor für Bayern. Bild: Peter Kneffel/dpa

Kane früh vom Feld

Und schließlich ermöglichte Olise dem vom FC Chelsea ausgeliehenen Jackson den so sehnsüchtig erwarteten Premieren-Treffer im Münchner Trikot. Der 24 Jahre alte Senegalese war bei seinem Startelf-Debüt in der Königsklasse schon deutlich besser eingebunden in das Bayern-Spiel als in den ersten Wochen. 

Auch nach der Pause erledigte Kompanys Gute-Laune-Truppe ihren Job weiter seriös, auch wenn die Effektivität und Zielstrebigkeit deutlich abflaute. Kane glänzte freilich weiter als Spielmacher, der die Bälle klug verteilte. 

Kompany konnte im Wissen um das wichtige Bundesliga-Auswärtsspiel am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt mehrere kräfteschonende Wechsel vornehmen. Auch Kane durfte sich schon nach 64 Minuten ausruhen für das Wochenende. 

Olise trifft in der zweiten Halbzeit.
Olise trifft in der zweiten Halbzeit. Bild: Peter Kneffel/dpa
Olise trifft in der zweiten Halbzeit.
Olise trifft in der zweiten Halbzeit. Bild: Peter Kneffel/dpa

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
01.10.2025
3 min.
Jackson zündet erstmals für Bayern: "Fühle mich zu Hause"
Geschafft: Nicolas Jackson jubelt nach seinem ersten Tor für den FC Bayern.
Nicolas Jackson hat etwas Anlaufzeit in München gebraucht. Auf Zypern bejubelt er sein erstes Bayern-Tor und bereitet zwei weitere Treffer vor. Dafür gibt es ein großes Lob vom Top-Torjäger.
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
01.10.2025
4 min.
Bayern-Chef lobt den "lieben Vincent": Auf Heynckes' Spuren
Abklatschen beim nächsten klaren Sieg: Die Bayern-Profis beim Torjubel.
In seiner Bankett-Rede nach dem 5:1 gegen Pafos zieht Bayern-Boss Dreesen einen spannenden Vergleich zwischen zwei Trainern. Wiederholt sich etwas ganz Großes?
Klaus Bergmann, dpa
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel