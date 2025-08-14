Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Hockey-Herren im Traum-Finale gegen die Niederlande

Gonzalo Peillat sorgte für einen Blitzstart.
Gonzalo Peillat sorgte für einen Blitzstart. Bild: Federico Gambarini/dpa
Spanien war der erwartet schwere Gegner.
Spanien war der erwartet schwere Gegner. Bild: Federico Gambarini/dpa
Die Niederländer erreichten das Finale souverän.
Die Niederländer erreichten das Finale souverän. Bild: Federico Gambarini/dpa
Gonzalo Peillat sorgte für einen Blitzstart.
Gonzalo Peillat sorgte für einen Blitzstart. Bild: Federico Gambarini/dpa
Spanien war der erwartet schwere Gegner.
Spanien war der erwartet schwere Gegner. Bild: Federico Gambarini/dpa
Die Niederländer erreichten das Finale souverän.
Die Niederländer erreichten das Finale souverän. Bild: Federico Gambarini/dpa
Sport-Mix
Hockey-Herren im Traum-Finale gegen die Niederlande
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach zwölf Jahren kann Deutschland wieder einen EM-Titel im Hockey gewinnen. Außerdem kommt es zur Olympia-Revanche.

Mönchengladbach.

Mit einem Blitzstart und großem Kampf haben die deutschen Hockey-Herren zum 13. Mal das Endspiel einer Europameisterschaft erreicht und treffen dort am Samstag im Klassiker auf Wunschgegner Niederlande. Nach dem 4:1-Erfolg gegen Spanien beendet der EM-Rekordsieger die lange Durststrecke gegen das spanische Nationalteam und sorgte vor gut 8.000 Zuschauern im Mönchengladbacher Hockey-Park für großen Jubel.

Zudem sicherte sich das Team damit auch die vorzeitige Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026. Gegen die Niederländer, die zuvor mit dem souveränen 3:1-Sieg gegen Frankreich das Finale erreichten, kommt es nun auch zu der Olympia-Revanche von Paris, wo die Oranjes gegen Deutschland die Goldmedaille gewannen.

Peillat erzielte zwei Treffer

Die Spanier waren der erwartet unangenehme Gegner. Doch Bundestrainer André Henning versprach schon vor der Partie: "Wir sind gut vorbereitet auf die Spanier". Zuletzt hatte die DHB-Auswahl zweimal in der ProLeague und bei Olympia gegen Spanien verloren. Die Negativserie stand bei sieben Spielen. Diesmal reichten die Treffer von Gonzalo Peillat (1./56.), Mats Grambusch (11.) und Thies Prinz (48.) für das erhoffte Traumfinale. Die Gäste kamen durch José Basterra (27.) zum Erfolg. 

Die deutsche Mannschaft, die sonst bekannt ist für ihre große Aufholjagden, hat sich mittlerweile zum Blitzstarter entwickelt. Gegen Polen traf Grambusch nach 72 Sekunden, diesmal genügten 34 Sekunden zur schnellen 1:0-Führung. Nach einem Stockfoul an Johannes Große gab es Siebenmeter, den Peillat in gewohnter Manier souverän verwandelte. 

Die Spanier kamen sofort ins Spiel und zu einer großen Chance, die Jean Danneberg im Tor parieren konnte. Noch im ersten Viertel traf dann Kapitän Grambusch mit seinem zweiten Turniertreffer in seinem vorletzten Länderspiel zum 2:0, ehe die Spanier zum Anschlusstreffer kamen. Die Partie war hart umkämpft, doch Prinz und Peillat erzielten noch die Treffer zum 4:1-Endstand. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.08.2025
2 min.
Deutsche Hockey-Damen mit viel Mühe im EM-Halbfinale
Kein Durchkommen für LIsa Nolte.
Enttäuschende Leistung gegen die Niederlande, große Verunsicherung gegen Irland - aber die deutschen Hockey-Frauen spielen um Medaillen.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
12.08.2025
2 min.
Hockey-Herren ziehen mit Kantersieg ins Halbfinale ein
Torjäger Prinz trifft für Deutschland.
Ein Blitzstart, schöne Tore - und am Ende wird es zweistellig. Der EM-Rekordsieger steht erneut im Halbfinale. Dort wartet ein unangenehmer Gegner.
Mehr Artikel