  • Hockey-Herren ziehen mit Kantersieg ins Halbfinale ein

Ein Blitzstart, schöne Tore - und am Ende wird es zweistellig. Der EM-Rekordsieger steht erneut im Halbfinale. Dort wartet ein unangenehmer Gegner.

Mönchengladbach.

Die deutschen Hockey-Herren haben mit ihrer bislang besten Turnierleistung das Halbfinale der Europameisterschaft als Gruppenerster erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning setzte sich im letzten Vorrundenspiel gegen Polen souverän mit 10:0 durch und sicherte sich mit sieben Punkten die Tabellenführung vor Frankreich. 

Im Halbfinale trifft Deutschland am Donnerstag (20.00 Uhr/Magenta TV) auf Spanien. Der zweimalige Europameister sicherte sich gegen Belgien das Ticket für die Vorschlussrunde.

Die Franzosen kamen zuvor mit einem 3:2 gegen England zu einem historischen Erfolg und zogen erstmals seit 55 Jahren in ein EM-Halbfinale ein. Dort treffen sie am Donnerstag (17.00 Uhr) auf Titelverteidiger und Olympiasieger Niederlande.

Torflut im Hockey-Park

Im Mönchengladbacher Hockey-Park erzielten Mats Grambusch (2. Minute), Thies Prinz (9./12.), Raphael Hartkopf (15./29./42.), Gonzalo Peillat (30./59.) an seinem 33. Geburtstag sowie Malte Hellwig (54.) und Justus Weigand (58.) die Treffer. Die polnische Mannschaft beendet das Turnier punktlos als Gruppenletzter. 10:0 hatte eine deutsche Mannschaft 1978 schon einmal gegen Gibraltar gewonnen.

Bundestrainer Henning hatte sein Team gewarnt, die Partie gegen den Weltranglisten-25. auf die leichte Schulter zu nehmen. "Wenn du gegen Polen nur 60, 70 Prozent gibst, wird es ein ganz schwieriges Spiel", erklärte der Coach. 

Das hatte sein Team verstanden und war sofort im Spiel. Bereits nach 72 Sekunden traf Kapitän Grambusch zum 1:0. Für den gebürtigen Gladbacher war es der erste Turniertreffer. Den zweiten bereitete er vor für Prinz, der per Doppelpack auf 3:0 erhöhte. 

Kommt es zum Klassiker gegen die Niederlande?

Hartkopf traf noch im ersten Viertel zum 4:0 und steuerte noch zwei Tore bei. Sehenswerte Treffer, gelungene Kombination und viel Spielfreude präsentierte der Weltmeister vor eigenem Publikum und unterstrich seine Titelambitionen. Mit einem erfolgreichen Halbfinale könnte es dann am Samstag zum Klassiker und Traumfinale gegen die Niederlande kommen. (dpa)

