  • Höhenflug von Bayerns Karl hält an: U21 siegt in Georgien

Der Höhenflug von Lennart Karl (Mitte) geht weiter.
Der Höhenflug von Lennart Karl (Mitte) geht weiter. Bild: Artur Stabulnieks/dpa
Die deutsche U21 beendet das Jahr mit einem wichtigen SIeg.
Die deutsche U21 beendet das Jahr mit einem wichtigen SIeg. Bild: Artur Stabulnieks/dpa
Die deutsche U21 jubelt in Georgien über den nächsten Sieg.
Die deutsche U21 jubelt in Georgien über den nächsten Sieg. Bild: Artur Stabulnieks/dpa
Trainer Antonio Di Salvo (r) musste lange auf die Führung warten.
Trainer Antonio Di Salvo (r) musste lange auf die Führung warten. Bild: Artur Stabulnieks/dpa
Der Höhenflug von Lennart Karl (Mitte) geht weiter.
Der Höhenflug von Lennart Karl (Mitte) geht weiter. Bild: Artur Stabulnieks/dpa
Die deutsche U21 beendet das Jahr mit einem wichtigen SIeg.
Die deutsche U21 beendet das Jahr mit einem wichtigen SIeg. Bild: Artur Stabulnieks/dpa
Die deutsche U21 jubelt in Georgien über den nächsten Sieg.
Die deutsche U21 jubelt in Georgien über den nächsten Sieg. Bild: Artur Stabulnieks/dpa
Trainer Antonio Di Salvo (r) musste lange auf die Führung warten.
Trainer Antonio Di Salvo (r) musste lange auf die Führung warten. Bild: Artur Stabulnieks/dpa
Fußball
Höhenflug von Bayerns Karl hält an: U21 siegt in Georgien
Lennart Karl ist bei seinem steilen Aufstieg nicht zu stoppen. Gegen Georgien trifft das Bayern-Juwel erneut. Der Weg zur EM-Endrunde bleibt für die deutsche U21 aber eine Herausforderung.

Tiflis.

Angeführt von Bayern-Shootingstar Lennart Karl hat die deutsche U21-Nationalmannschaft den nächsten Sieg in der EM-Qualifikation bejubelt. Der 17-Jährige leitete das 2:0 (1:0) gegen Georgien mit dem wichtigen Führungstor ein. Nach dem wegweisenden Treffer Karls (45.+2) erhöhte Nicolo Tresoldi (58.) vom FC Brügge zum Endstand. Bei einer besseren Chancenverwertung wäre ein deutlich höherer Sieg möglich gewesen. 

"Unter dem Strich war es ein hochverdienter Sieg für uns", sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo. "Wir haben es leider verpasst, noch das dritte oder vierte Tor zu machen."

Flügel-Duo mit WM-Chancen

Karl durfte vor 2.929 Zuschauern in Tiflis erstmals gemeinsam mit dem von der A-Nationalmannschaft zurückgekehrten Said El Mala in der Nachwuchsauswahl des Deutschen Fußball-Bundes wirbeln. Unter Regie des umsichtigen Kapitäns Tom Bischof vom FC Bayern überzeugte das Flügelduo, das sich Hoffnungen auf einen Platz im WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann im nächsten Jahr machen darf. Für Karl war es im zweiten U21-Länderspiel der dritte Treffer. "Lennart hat sich definitiv gut eingefügt", sagte Di Salvo.

Die deutsche U21 jubelt in Georgien über den nächsten Sieg.
Die deutsche U21 jubelt in Georgien über den nächsten Sieg. Bild: Artur Stabulnieks/dpa
Die deutsche U21 jubelt in Georgien über den nächsten Sieg.
Die deutsche U21 jubelt in Georgien über den nächsten Sieg. Bild: Artur Stabulnieks/dpa

In der Tabelle der EM-Qualifikationsgruppe belegt Deutschland mit zwölf Punkten weiter aber nur den zweiten Platz hinter Griechenland (15). Für die Endrunde 2027 in Albanien und Serbien qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht weiteren Gruppenzweiten bestreiten Playoffs. Im neuen Jahr geht es für die deutsche U21 Ende März mit einem Heimspiel gegen Nordirland weiter.

Tresoldi trifft Pfosten - und später das Tor

Bis das lange Anrennen des DFB-Teams durch Karl erstmals belohnt wurde, musste sich Di Salvo lange gedulden. Gegen die tiefstehenden Gastgeber war seine Mannschaft zwar klar überlegen, tat sich aber vor dem Tor schwer. Tresoldi fehlte bei einem Pfostentreffer nicht viel zu einem früheren Treffer (25.).

Nach einem Eckball von Bischof war es dann aber so weit: Der Kopfball des sehr aktiven Kölners El Mala verfehlte das Ziel. Aber Karl staubte mit seinem schwächeren linken Fuß ab. Die Überlegenheit setzte sich auch nach dem Seitenwechsel fort. Karl fehlte bei einem Schuss mit seinem starken linken Fuß nicht viel zu seinem zweiten Treffer (56.). Dafür traf wenig später Tresoldi, dessen Distanzschuss noch leicht abgefälscht wurde.

Trainer Antonio Di Salvo (r) musste lange auf die Führung warten.
Trainer Antonio Di Salvo (r) musste lange auf die Führung warten. Bild: Artur Stabulnieks/dpa
Trainer Antonio Di Salvo (r) musste lange auf die Führung warten.
Trainer Antonio Di Salvo (r) musste lange auf die Führung warten. Bild: Artur Stabulnieks/dpa

(dpa)

