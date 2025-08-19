Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Hoeneß: Bayern-Kader nur noch mit Leihspieler ergänzen

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß will den Kader nur noch mit einem Leihspieler ergänzen. Bild: Ulrich Gamel/Bildagentur kolbert-press/dpa
Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß will den Kader nur noch mit einem Leihspieler ergänzen. Bild: Ulrich Gamel/Bildagentur kolbert-press/dpa
1. Bundesliga
Hoeneß: Bayern-Kader nur noch mit Leihspieler ergänzen
Gleich mehrere Offensivstars haben Bayern München in diesem Sommer verlassen. Doch Ehrenpräsident Uli Hoeneß sieht keinen Anlass für weitere teure Einkäufe nach 70-Millionen-Euro-Mann Luis Díaz.

München.

Aus Sicht von Uli Hoeneß wird es beim FC Bayern München in diesem Sommer keine weitere feste Verpflichtung mehr geben. "Ich würde sehr dafür plädieren, den Kader noch aufzufüllen mit einem Leihspieler, der bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag genommen wird", sagte der Ehrenpräsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters der "Süddeutschen Zeitung".

Vor allem für die Offensive sind die Bayern noch auf der Suche nach einem neuen Spieler. Nach den Abgängen von Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps), Mathys Tel (Tottenham Hotspur) und Kingsley Coman (Al-Nassr) ist der Kader ausgedünnt.

Wer kommt noch nach Díaz? Oder kommt überhaupt noch wer?

Hinzu kommt, dass Nationalspieler Jamal Musiala nach seinem Wadenbeinbruch noch länger ausfällt. Auf der Gegenseite ist 70-Millionen-Euro-Mann Luis Díaz vom FC Liverpool der bislang einzige feste externe Zugang für die Offensive der Bayern.

Ein möglicher Wechsel von Nick Woltemade vom VfB Stuttgart soll offenbar vom Tisch sein. Und auch die Bundesliga-Rückkehr des umworbenen Christopher Nkunku vom FC Chelsea droht zu scheitern, da der Ex-Leipziger noch mindestens ein weiteres Jahr in London bleiben soll. Die Transferperiode in Deutschland endet in diesem Sommer am 1. September. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
