Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Hoeneß heiß auf Bayern: Stuttgarts neue Titel-Sucht

Am Samstag treffen der VfB und Trainer Hoeneß auf die Bayern.
Am Samstag treffen der VfB und Trainer Hoeneß auf die Bayern. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Am Samstag treffen der VfB und Trainer Hoeneß auf die Bayern.
Am Samstag treffen der VfB und Trainer Hoeneß auf die Bayern. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
1. Bundesliga
Hoeneß heiß auf Bayern: Stuttgarts neue Titel-Sucht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beginnt die neue Saison, wie die alte endete? Der VfB greift nach der nächsten Trophäe. Trainer Hoeneß hält's mit seinem Kapitän - und gibt vor dem Spiel gegen München schon mal einen Meister-Tipp ab.

Stuttgart.

Trainer Sebastian Hoeneß spürt beim VfB Stuttgart eine neue Titel-Gier, sieht seine Mannschaft im Duell um die erste Trophäe der Saison aber klar in der Rolle des Herausforderers. Der FC Bayern München sei "zweifelsfrei die beste Mannschaft in Deutschland" und "eine der besten in Europa", sagte der 43-Jährige vor dem Franz-Beckenbauer-Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1). Sein Team brauche eine "absolute Topleistung" und müsse über sich hinauswachsen, kommentierte er Stuttgarts Erfolgschancen.

Geht es nach Hoeneß, soll die neue Spielzeit so beginnen, wie die vergangene endete: mit einem Titel. Nach dem Triumph im DFB-Pokal im Mai wolle er nun "das Ganze abrunden", erklärte der VfB-Coach. Stuttgarts Kapitän Atakan Karazor habe unlängst gesagt, es mache "süchtig, solche Spiele zu spielen", berichtete Hoeneß. "Das kann ich unterschreiben."

Hoeneß sicher: Bayern werden Meister

Die Schwaben seien "richtig heiß" auf das Duell mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister. Da die Partie im eigenen Stadion stattfindet, würden sie sich auch durchaus etwas ausrechnen. Im vergangenen Jahr verlor der VfB den Supercup im Elfmeterschießen gegen Bayer Leverkusen. "Da haben wir dran geschnuppert", sagte Hoeneß. Nun wolle man es "packen".

Dass die Bayern wegen ihrer Teilnahme an der Club-WM im Sommer erst mit Verspätung in die Vorbereitung eingestiegen sind, will Stuttgarts Trainer nicht zu hoch hängen. Unter anderem das 4:0 im Testspiel gegen Tottenham Hotspur würde nicht gerade für eine Formschwäche der Münchner sprechen, meinte Hoeneß. Sie würden auch diese Saison wieder Meister, legte er sich direkt fest. Zumindest den Supercup will er den Bayern aber wegschnappen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
15:51 Uhr
5 min.
Pikanter Transfer-Poker: Platzt Woltemades Wechselwunsch?
Erzielte vorige Saison zwölf Bundesliga-Tore für Stuttgart: Nick Woltemade.
Es sind turbulente Tage vor dem Supercup. Der VfB Stuttgart lässt Nationalspieler Woltemade nicht zum FC Bayern gehen. Der Berater haut öffentlich auf den Tisch, den die Münchner zu verlassen drohen.
Christoph Lother, Maximilian Wendl und Klaus Bergmann, dpa
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12:38 Uhr
5 min.
Das Nick-Woltemade-Spiel - "Nichts anfachen"
Nick Woltemade würde dem VfB Stuttgart am liebsten schon jetzt den Rücken kehren.
Meister gegen Pokalsieger: Der erste (kleine) Titelkampf der Saison liefert meistens Fingerzeige vor dem Start der Bundesliga. Personalien überstrahlen den Süd-Schlager Stuttgart gegen Bayern.
Klaus Bergmann, Christoph Lother und Manuel Schwarz, dpa
Mehr Artikel