Hoeneß schwärmt von Gwinn: "Wunderbares Beispiel"

Giulia Gwinn ist Kapitänin der deutschen Fußballerinnen. Mit 25 Jahren hat sie jetzt ein Buch geschrieben. "Wege entstehen dadurch, dass du sie gehst" ist eine ihrer Lebenslehren.

München.

Die Premiere von Giulia Gwinns Buch hat sich auch FC Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß nicht entgehen lassen. Die Kapitänin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stellte im Münchner Literaturhaus "Write your own story - Mein Weg vom Bolzplatz in die Weltspitze" vor. Im Publikum waren unter anderen Gwinns Eltern Gabi und Florian, Bayern-Präsident Herbert Hainer und eben Hoeneß.