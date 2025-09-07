Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Hoeneß über Eberl: "Max ist ziemlich empfindlich"

Uli Hoeneß (m) bezieht im Doppelpass Stellung.
Uli Hoeneß (m) bezieht im Doppelpass Stellung. Bild: Uwe Lein/dpa
Jubiläum für die Sport1-Sendung Doppelpass.
Jubiläum für die Sport1-Sendung Doppelpass. Bild: Uwe Lein/dpa
Uli Hoeneß (m) bezieht im Doppelpass Stellung.
Uli Hoeneß (m) bezieht im Doppelpass Stellung. Bild: Uwe Lein/dpa
Jubiläum für die Sport1-Sendung Doppelpass.
Jubiläum für die Sport1-Sendung Doppelpass. Bild: Uwe Lein/dpa
1. Bundesliga
Hoeneß über Eberl: "Max ist ziemlich empfindlich"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Bayern-Sportvorstand ist in der Transferperiode unter Druck geraten. Im Münchner Aufsichtsrat steht der Manager laut Hoeneß nicht zur Disposition, Unstimmigkeiten gibt es trotzdem.

München.

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat gewisse Meinungsverschiedenheiten mit Sportvorstand Max Eberl bei der abgelaufenen Transferperiode durchblicken lassen. "Er hätte gerne einen Spieler gekauft, aber wir kennen unseren Kassenstand. Der ist am Ende genauso wichtig wie der sportliche Erfolg. Barcelona lässt grüßen. Wenn man kauft, kauft, kauft... Plötzlich hat man 1,2 Milliarden Schulden. Auf Wiederschaun", sagte Hoeneß in der Jubiläumssendung 30 Jahre "Doppelpass" bei Sport1.

Es sei auch normal, dass man nicht immer einer Meinung sei. Mit Karl-Heinz Rummenigge habe er sich auch "oft gestritten wie die Besenbinder, aber wenn die Tür hinter uns zuging, war das wieder okay", so Hoeneß: "Max ist da ziemlich empfindlich."

Aufsichtsrat steht hinter Eberl

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass Eberl sein Amt von sich aus niederlegen könnte. "Wenn er so denken würde, müssen sie ihn selber fragen", betonte Hoeneß. Vonseiten der Verantwortlichen sei dies aber kein Thema. "Wir (der Aufsichtsrat) haben natürlich kontrovers wie immer diskutiert, aber die Personalie Eberl war dabei überhaupt kein Thema, dass man sich von ihm trennt oder was."

Hatte einen schweren Transfersommer: Max Eberl (Archivbild)
Hatte einen schweren Transfersommer: Max Eberl (Archivbild) Bild: Harry Langer/dpa
Hatte einen schweren Transfersommer: Max Eberl (Archivbild)
Hatte einen schweren Transfersommer: Max Eberl (Archivbild) Bild: Harry Langer/dpa

Generell sei die Transferperiode für Eberl eine schwierige Zeit gewesen, "weil er von außen immer wieder unter Druck gesetzt wurde. Und es wurde immer gesagt: "Den hat er nicht gekriegt, den hat er nicht gekriegt"", erklärte Hoeneß. Vor allem die gescheiterten Transfers der beiden Nationalspieler Florian Wirtz und Nick Woltmade hatten in München für Wirbel gesorgt. Beide waren für hohe Summen nach England gewechselt.

"Es gibt keinen Eberl-Transfer, es gibt keinen Hoeneß-Transfer, es gibt keinen Rummenigge-Transfer, sondern einen FC-Bayern-Transfer. Der FC Bayern kauft Spieler, und nicht der Einzelne. Und wenn es nicht klappt, ist nicht der Einzelne Schuld, sondern wir alle", ergänzte der 73-Jährige. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.09.2025
3 min.
Hoeneß rügt Transfer-Wahnsinn mit Schlossallee und Scheich
Uli Hoeneß (m) bezieht im Doppelpass Stellung.
Die irren Summen auf dem Transfermarkt stören Uli Hoeneß gewaltig. Der Bayern-Macher benennt Probleme. Und er verrät Vertragsdetails über Leihspieler Jackson.
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
11:15 Uhr
5 min.
Frankreich sucht nach Regierungssturz neuen Premier
Premier Bayrou wollte sich mit der Vertrauensfrage Rückenwind für seine Sparpläne holen - das ging nach hinten los.
Erneut ist eine französische Regierung gescheitert. Das schuldengeplagte Land braucht nun rasch einen neuen Premier. Und Präsident Macron muss schauen, dass er aus der Schusslinie kommt.
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
08.09.2025
2 min.
"Peinlich": Matthäus legt im Streit mit Hoeneß nach
Lothar Matthäus kann viele Aussagen von Uli Hoeneß nicht nachvollziehen.
Lothar Matthäus und Uli Hoeneß - das wird wohl keine Männer-Freundschaft mehr. Nach Hoeneß' süffisanten Kommentaren in seine Richtung kontert der Rekord-Nationalspieler.
11:19 Uhr
3 min.
Deutschland zieht immer mehr ausländische Studierende an
Rund 17 Prozent aller 2,87 Millionen Studierenden in Deutschland kommen laut Statistischem Bundesamt aus dem Ausland. (Archivbild)
Magnet für ausländische Studierende, stark bei MINT-Abschlüssen, aber weiterhin eine große Kluft beim Bildungserfolg – eine jährliche OECD-Studie zeigt für Deutschland wie immer Licht und Schatten.
Mehr Artikel