  • Hoeneß: Weggang aus Stuttgart "überhaupt kein Thema"

Für Sebastian Hoeneß ist ein Wechsel vom VfB Stuttgart derzeit überhaupt kein Thema.
Für Sebastian Hoeneß ist ein Wechsel vom VfB Stuttgart derzeit überhaupt kein Thema. Bild: Soeren Stache/dpa
Für Sebastian Hoeneß ist ein Wechsel vom VfB Stuttgart derzeit überhaupt kein Thema.
Für Sebastian Hoeneß ist ein Wechsel vom VfB Stuttgart derzeit überhaupt kein Thema. Bild: Soeren Stache/dpa
1. Bundesliga
Hoeneß: Weggang aus Stuttgart "überhaupt kein Thema"
Sebastian Hoeneß wird als Trainerkandidat bei Fenerbahce Istanbul gehandelt. Der Stuttgarter Coach trägt sich jedoch nicht mit Abwanderungsgedanken.

Aspach.

Sebastian Hoeneß wird dem Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart die Treue halten. Ein Wechsel zu Fenerbahce Istanbul sei "überhaupt kein Thema" für ihn, versicherte der 43-Jährige am Rande des 6:2 (3:1)-Sieges der Schwaben im Testspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach am Sky-Mikrofon. 

Der türkische Club hatte sich nach der verpassten Qualifikation für die Champions League von Star-Trainer José Mourinho getrennt und zuletzt Interesse an Hoeneß bekundet. Der wiegelte jedoch ab: "Das ist bei mir nicht angekommen." Für ihn sei das "überhaupt kein Thema".

Beim lockeren Sieg im Duell mit dem Viertligisten Großaspach erzielten Nikolas Nartey (12. Minute), Zugang Badredine Bouanani (15.), Yannik Keitel (34.) und Chris Führich (58./62./72.) die Tore für den VfB. (dpa)

