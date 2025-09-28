Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Hoffenheim-Fans greifen Polizei an und werden aus Zug geholt

Die Fans der TSG 1899 Hoffenheim waren in einem Regionalzug auf dem Weg nach Freiburg. (Symbolbild)
Die Fans der TSG 1899 Hoffenheim waren in einem Regionalzug auf dem Weg nach Freiburg. (Symbolbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Die Fans der TSG 1899 Hoffenheim waren in einem Regionalzug auf dem Weg nach Freiburg. (Symbolbild)
Die Fans der TSG 1899 Hoffenheim waren in einem Regionalzug auf dem Weg nach Freiburg. (Symbolbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
1. Bundesliga
Hoffenheim-Fans greifen Polizei an und werden aus Zug geholt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für über 90 Hoffenheim-Fans ist das Landesduell gegen den SC Freiburg schon vorbei, bevor sie überhaupt angekommen sind. Weil sie sich in einem Zug danebenbenehmen, endet ihre Anreise vorzeitig.

Herbolzheim.

Weil sie auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim SC Freiburg Polizeibeamte beleidigt und angegriffen haben sollen, hat die Anreise für über 90 Fans der TSG 1899 Hoffenheim bereits an einem Bahnhof im badischen Herbolzheim geendet. 

In einer Regionalbahn sei es zu Provokationen zwischen Hoffenheim-Fans und Anhängern des SC Freiburg gekommen, woraufhin die Bundespolizei entschieden habe, den Zug zu begleiten, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Einige Hoffenheim-Fans hätten die begleitenden Polizeibeamte dann beleidigt. Es sei auch zu körperlichen Ausschreitungen gegen die Einsatzkräfte gekommen, sagte der Sprecher. Vier Einsatzkräfte wurden leicht verletzt und mussten sich den Angaben nach in ärztliche Behandlung begeben.

Man habe sich deswegen dazu entschlossen, die infrage kommenden Fans beim Halt in Herbolzheim (Landkreis Emmendingen) aus der Bahn zu holen und einer Identitätsfeststellung zu unterziehen. In der Folge setzte der Zugführer die Fahrt ohne die Fußballanhänger fort. Gegen erkannte Straftäter leitete die Bundespolizei Ermittlungen ein, wie die Behörde mitteilte. Das Spiel in Freiburg wurde um 15.30 Uhr angepfiffen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
28.09.2025
2 min.
DFB-Keeper Baumann lobt Talent Atubolu: "Guter Junge"
Noah Atubolu vom SC Freiburg ist aktuell gut drauf.
SC-Keeper Noah Atubolu hat beim badischen Bundesliga-Duell mehr zu tun als Oliver Baumann. Der derzeitige DFB-Stammtorwart hält viel von seinem deutlich jüngeren Rivalen.
28.09.2025
4 min.
"Viel Pingpong": Freiburg verpasst Sieg gegen Hoffenheim
Lufthoheit beim Baden-Duell: Hoffenheims Robin Hranac (2. von l.) gegen Junior Adamu
Im Sandwich-Spiel zwischen zwei Europacup-Auftritten muss sich der SC Freiburg mit einem Remis begnügen. Die TSG Hoffenheim hat einen neuen Torjäger.
Ulrike John und Jörg Soldwisch, dpa
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
Mehr Artikel