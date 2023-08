Hoffenheimer Heimspiel: Anklage gegen Sicherheitsmitarbeiter

Sinsheim. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg Anklage gegen einen Sicherheitsmitarbeiter nach einem Vorfall bei einem Heimspiel des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim erhoben.

Dem damals 40-Jährigen werde vorgeworfen beim Spiel gegen den FC Schalke 04 (2:0) am 9. April einen Anhänger der Gäste die Treppe hinuntergestoßen haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Das Sturzopfer soll demnach zunächst in Lebensgefahr geschwebt haben und weiterhin an den Folgen des Sturzes leiden. Zuvor sollen beide Männer in einen Streit geraten sein.

Das Amtsgericht Sinsheim habe nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens und über Verhandlungstermine zu entscheiden, hieß es. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gelte der Mann als unschuldig. (dpa)