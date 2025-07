Hoffmann erinnert an gestorbene Fitschen: EM-Titel soll her

Zwei deutsche Offensivspielerinnen wollen bei der Fußball-EM noch hoch hinaus. Daran soll auch die schwere Aufgabe gegen Frankreich im Viertelfinale nichts ändern.

Zürich.

Trotz einer durchwachsenen Vorrunde bleibt der EM-Titel das Ziel der deutschen Fußballerinnen. Stürmerin Giovanna Hoffmann erinnerte vor dem Viertelfinale gegen Favorit Frankreich an einen Spruch der im März gestorbenen DFB-Legende Doris Fitschen: "Never train for second place." Trainiere niemals für Platz zwei. Es gehe darum, Spiele zu gewinnen, "egal wie", verdeutlichte Hoffmann bei einer Pressekonferenz in Zürich: "Dass man zur Not auch mal mit dem Kopf durch die Wand gehen muss."