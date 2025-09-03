Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Hopp über Hoffenheim: "Ist und bleibt mein Baby"

Dietmar Hopp verfolgt nach wie vor seine TSG 1899 Hoffenheim.
Dietmar Hopp verfolgt nach wie vor seine TSG 1899 Hoffenheim. Bild: Uwe Anspach/dpa
Dietmar Hopp verfolgt nach wie vor seine TSG 1899 Hoffenheim.
Dietmar Hopp verfolgt nach wie vor seine TSG 1899 Hoffenheim. Bild: Uwe Anspach/dpa
1. Bundesliga
Hopp über Hoffenheim: "Ist und bleibt mein Baby"
Dietmar Hopp hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, greift bei der TSG Hoffenheim aber weiter ein. Kritik äußert er an BVB-Boss Watzke sowie einigen Fans.

Zuzenhausen.

Der ehemalige Mäzen und Mehrheitseigner Dietmar Hopp fühlt sich dem Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim nach wie vor stark verbunden. Obwohl der Unternehmer seit 2023 nicht mehr die Mehrheit der Stimmrechtsanteile an dem Mutterverein hält, ist er mit 85 Jahren weiterhin im Hintergrund aktiv. 

"Eigentlich will ich keine Rolle mehr spielen, aber ich muss, weil es sonst nicht vorwärtsgeht. Die TSG ist und bleibt mein Baby", sagte er in einem Sport1-Interview. Er müsse sich nicht ständig einmischen, da die Strukturen im Verein stimmten. "Nur Geld haben die meisten nicht", sagte er.

Hopp beklagte sich zudem über fehlenden Respekt. Es gebe viele, die alles besser wissen würden und das ärgere ihn. Der Kontakt zum Verein sei für ihn wichtig und auch gut. "Ich treffe immer noch wichtige Entscheidungen", betonte Hopp, der sich nicht als Investor, sondern eher als Förderer sieht. 

Kritische Worte zu Watzke und aggressiven Fans

Kritische Worte fand er zu den Fan-Anfeindungen gegen ihn und auch zu Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Manche Fans schreien „Hopp, du Hure“, aber das ist mir inzwischen egal. Ich muss das über mich ergehen lassen", sagte Hopp. Vor allem die Anfeindungen aus dem Dortmunder Fanblock seien unter der Gürtellinie gewesen. Inzwischen habe er sie aber abgehakt. BVB-Fans hatten Hopps Gesicht bei einem Auswärtsspiel in Hoffenheim auf einem Plakat in einem Fadenkreuz gezeigt.

Auch mit Watzke habe er nichts mehr zu tun. "Wir hatten nie ein besonders enges Verhältnis. Watzke hat richtig Stunk gegen mich gemacht. Es gab Spannungen, aber auch Gespräche", sagte Hopp. 

Gutes Verhältnis zu Hoeneß

Ganz anders sei das Verhältnis zu Bayern Münchens Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß. Beide verbindet nach Hopps Aussage eine echte Freundschaft und die Leidenschaft für den Fußball. Nie sei man in Streit geraten. "Er kam viele Jahre zum Golfen, aber irgendwann spielte er schlechter als ich und hörte dann ganz auf. Die Bayern können froh sein, dass sie Uli noch haben", sagte Hopp. 

Hoeneß sei ein Guter, der nur schwer loslassen könne. "Er ist emotionaler, spontaner. Ich habe die wichtigen Fäden lieber im Hintergrund gezogen. Aber wir respektieren uns. Ich bin auch nach wie vor ein Freund der Bayern", sagte Hopp, der 2022 nach eigenen Angaben einen Herzstillstand erlitt. Nun gehe es ihm aber wieder besser. (dpa)

