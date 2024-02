Hrubesch-Nachfolge: Künzer kündigt zeitnahe Entscheidung an

Horst Hrubesch und die Fußballerinnen fahren nach Paris. Die Sportdirektorin kündigt eine Bundestrainer-Entscheidung an.

Der Deutsche Fußball-Bund will in Kürze bekannt geben, wie er bei den Fußballerinnen die Trainerfrage nach den Olympischen Spielen lösen wird. "Wir werden es zeitnah kommunizieren, wie es weitergeht", sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer nach dem 2:0-Sieg des Nationalteams gegen die Niederlande in Heerenveen. Durch den Erfolg buchte das Team das Olympia-Ticket für die Spiele in diesem Sommer in Paris.