HSV besucht Zverev: "Von Kindheit an mein Lieblingsverein"

Hamburg. Spieler und Verantwortliche des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV statteten ihrem prominenten Fan Alexander Zverev einen Besuch an dessen Arbeitsplatz ab.

Und sie kamen am Mittwochabend nicht mit leeren Händen zum Tennisturnier am Rothenbaum. Nach dem Achtelfinal-Sieg gegen den Nürnberger Maximilian Marterer am Abend erhielt Olympiasieger Zverev ein Trikot mit der Nummer 18 und den Unterschriften der Spieler und zog es sich gleich über. Ein weiteres Trikot für ihn hat die Nummer 87 - zusammengenommen ergeben die Zahlen das Gründungsjahr des Clubs.

"Von Kindheit an ist der HSV mein Lieblingsverein, und ich habe ihn in der Bundesliga immer unterstützt", sagte der 26-Jährige. "Hoffentlich spielen wir nächstes Jahr wieder in der Bundesliga."

Glatzel warf Münze

Trainer Tim Walter, Sportvorstand Jonas Boldt und Profis wie die Torhüter Daniel Heuer Fernandes und Tom Mickel oder der Mittelfeld-Arbeiter Jonas Meffert waren am Mittwoch beim ATP- und WTA-Turnier am Rothenbaum. Torjäger Robert Glatzel durfte sogar die Münze zur Seitenwahl vor dem Spiel gegen Marterer werfen.

Einen Gegenbesuch am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) im Volksparkstadion schloss der in Hamburg geborene Zverev nicht aus. Dann eröffnet der HSV gegen Schalke 04 die Zweitliga-Saison. Am Freitag ist allerdings auch Zverev an seinem eigenen Arbeitsplatz wieder gefordert: Es steht für ihn das Viertelfinalspiel an. (dpa)