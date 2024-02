HSV siegt mit Baumgart, Fürth gewinnt Derby

Drei Aufstiegs-Aspiranten haben zum Abschluss des 23. Spieltags Heimsiege gefeiert. Die 2. Fußball-Bundesliga wird dadurch noch spannender.

Düsseldorf. Der Hamburger SV gewann beim Debüt des neuen Trainers Steffen Baumgart, die SpVgg Greuther Fürth nach fast einstündiger Überzahl im Franken-Derby und Fortuna Düsseldorf mit einem Traumtor gegen Hansa Rostock: Drei Heimsiege zum Abschluss des 23. Spieltags haben das Aufstiegsrennen in der 2. Fußball-Bundesliga spannend gemacht.

Der HSV siegte im ersten Spiel unter Baumgart mit 1:0 (0:0) gegen Aufsteiger SV Elversberg und rückte mit 41 Punkten bis auf einen Zähler an den Tabellenzweiten Holstein Kiel heran. Fürth wiederum liegt nach dem 2:1 (1:1) im Derby gegen den 1. FC Nürnberg als neuer Vierter drei Zähler hinter den Hamburgern. Pokal-Halbfinalist Düsseldorf folgt nach dem 2:0 (2:0) gegen Hansa Rostock mit weiteren zwei Punkten Rückstand.

Kiel hatte am Freitag das Spitzenspiel gegen den souveränen Tabellenführer FC St. Pauli (48) mit 3:4 verloren. Verlierer des Spieltags ist Hannover 96 (37), das als bis dahin beste Rückrunden-Mannschaft am Samstag eine 0:1-Pleite bei Schlusslicht VfL Osnabrück kassierte.

Königsdörffer schießt HSV zum Sieg

In Hamburg taten sich die Gastgeber in der ersten Halbzeit schwer gegen den zähen Aufsteiger. Nach dem Wechsel traf Ransford-Yeboah Königsdörffer (53.).

In Fürth hatte Sebastian Andersson den Club früh in Führung gebracht (8.). Nach dem Ausgleich durch Armindo Sieb (27.) geriet Nürnberg durch die Gelb-Rote Karte von Jens Castrop schon in der 34. Minute in Unterzahl. Fürth nutzte dies erneut durch Sieb (57.).

In Düsseldorf sorgte Felix Klaus mit einem tollen Volley-Außenristschuss für die Führung (16.), Ao Tanaka legte schnell nach (18.). (dpa)