Hülkenberg vor Barcelona-Rennen: WM-Punkte als Ziel

Der einzige deutsche Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg hat sich beim Großen Preis von Spanien WM-Punkte als Ziel gesetzt. "Wir werden alles reinlegen, wir werden kämpfen.

Wir starten in den Punkten, da ist es natürlich logisch, dass man da auch ankommen will", sagte der 35-Jährige bei Sky. Hülkenberg hatte seinen Haas-Rennwagen auf den achten Platz in der Qualifikation gesteuert. Das war gleichzeitig sein bislang bestes Resultat im Cockpit seines amerikanischen Rennstalls.

Der Routinier erwartet am Nachmittag (15.00 Uhr/Sky) vor den Toren Barcelonas einen schwierigen Grand Prix. "Wir müssen schauen, wie wir zurechtkommen. Strategie und Reifen sind hier jedes Jahr ein riesiges Thema", sagte Hülkenberg: "Da müssen wir gut reagieren auf die jeweilige Situation. Ich werde kämpfen und Spaß haben."

In den bisherigen sechs Saisonläufen hatte es Hülkenberg nur einmal unter die Top Ten geschafft. In Australien bekam er als Siebter sechs WM-Punkte. (dpa)