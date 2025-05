Hummels-Rückkehr zum BVB für Club-WM "nicht geplant"

Eine Rückkehr des Weltmeisters von 2014 zum BVB für die Club-WM ist eher unwahrscheinlich. Auch bei Jadon Sancho deutet nicht viel auf ein Comeback in Dortmund hin.

Dortmund.

Eine Rückkehr von Mats Hummels zu Borussia Dortmund für die Club-WM in diesem Sommer ist laut Sportdirektor Sebastian Kehl "aktuell nicht geplant". Grundsätzlich vertraue man dieser Mannschaft, "die in den letzten Wochen so performt hat", betonte Kehl im "Doppelpass" von Sport1.