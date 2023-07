Hummels scherzt über Rekordangebot für Mbappé

Berlin. Das 300-Millionen-Euro-Angebot des saudischen Fußballclubs Al-Hilal für Kylian Mbappé hat Ex-Weltmeister Mats Hummels ein wenig neidisch gemacht. "Gleicher Lohn für die Jungs, die tackeln und getackelt werden", scherzte der BVB-Verteidiger auf Twitter und spielte damit auf eine brenzlige Abwehrsituation bei der Europameisterschaft 2021 an.

Der 34-Jährige postete ein Video des Vorrundenspiels zwischen Deutschland und Frankreich dazu, in dem er gegen den französischen Fußball-Star von hinten zur Grätsche ansetzt und ihm den Ball wegnimmt. Die Hochrisikogrätsche war eine der am häufigsten diskutierten Szenen des Spiels. Verloren hatte die deutsche Elf damals trotzdem - ausgerechnet nach einem Eigentor von Hummels.

Al-Hilal soll Paris Saint-Germain das Rekordangebot von 300 Millionen Euro unterbreitet haben. PSG bestätigte laut mehreren Medien die Offerte und erteilte demnach Al-Hilal die Erlaubnis, direkt mit dem Torjäger in Verhandlungen zu treten. Dass Mbappé aber überhaupt einen Wechsel in die international wenig bedeutende Liga in Betracht zieht, ist unwahrscheinlich. Der Fußball-Weltmeister von 2018 ist noch bis kommendem Sommer bei Paris unter Vertrag, hatte aber erklärt, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen. (dpa)