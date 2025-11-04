Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Hummels wäre 2024 fast bei Paris Saint-Germain gelandet

Mats Hummels wäre 2024 fast bei Paris Saint-Germain gelandet (Archivbild)
Mats Hummels wäre 2024 fast bei Paris Saint-Germain gelandet (Archivbild)
Fußball
Hummels wäre 2024 fast bei Paris Saint-Germain gelandet
Im Sommer dieses Jahres beendet der langjährige Nationalspieler Hummels seine Karriere. Doch ein Jahr davor gab es Kontakte nach Frankreich. Ein Wechsel kam aber nicht zustande.

Paris.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Mats Hummels wäre im vergangenen Jahr beinahe beim späteren Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain gelandet. Das verriet der 2014er-Weltmeister am Rande des Königsklassen-Spiels zwischen PSG und dem FC Bayern München als Experte bei Prime Video. "Es gab Interesse von beiden Seiten", sagte Hummels.

Am Ende hatte sich ein Wechsel des damals vertragslosen Hummels aber zerschlagen. Dafür hätte sich eine Personalie im Kader von Paris verändern müssen, was nicht eingetreten ist. Schließlich ging der Routinier nach Italien zur AS Rom, wo er mit Ende der vergangenen Saison seine Karriere schließlich auslaufen ließ.

Hummels hatte in Paris offenbar Eindruck hinterlassen. Im Champions-League-Halbfinale 2023/24 erzielte er im Rückspiel den 1:0-Siegtreffer in Paris, womit der BVB das Finale gegen Real Madrid erreichte. (dpa)

