Hydraulik-Probleme verhindert Hülkenberg-Start in Monza

Nico Hülkenberg geht in Italien leer aus. Der einzige deutsche Formel-1-Pilot muss seinen Sauber noch vor Beginn aufgrund eines Defekts abstellen.

Monza. Der Große Preis von Italien war für Nico Hülkenberg schon vor dem Start vorbei. Nach der Einführungsrunde stellte der deutsche Formel-1-Fahrer sein Auto auf Anweisung seines Sauber-Teams in der Garage ab und stieg frustriert aus. Dem TV-Sender Sky zufolge war ein Hydraulik-Problem der Auslöser, dass der 38 Jahre alte Rheinländer in Monza nicht um weitere WM-Punkte fahren konnte. Hülkenberg wäre als Zwölfter gestartet und hatte durchaus Chancen auf die Top Ten.

Der WM-Neunte hatte im Juli als Dritter in Silverstone den ersten Podestplatz seiner langen Karriere in der Motorsport-Königsklasse gefeiert. (dpa)