Ibiza-Trip beendet: Bayern-Stars zurück in München

Thomas Müller und einige Mitspieler setzten ihre Meisterparty auf Ibiza fort. Vor dem letzten Bundesliga-Spieltag sorgte das für Kritik.

Ibiza/München.

Der Ibiza-Trip einiger Bayern-Stars um Thomas Müller ist beendet. Wie Sky berichtete, landete der Tross am Dienstagnachmittag wieder in München. Auf Videobildern war zu sehen, wie Müller oder auch Torwart Manuel Neuer von einem Flugzeug in Richtung Bus liefen.