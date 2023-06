Ibrahimovic - Spekulationen über Gespräche mit AC Monza

Nach seinem Aus beim AC Mailand führt der schwedische Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic einem italienischen Medienbericht zufolge Gespräche mit dem AC Monza.

Der 41-Jährige soll der Zeitung "Gazzetta dello Sport" gesagt haben, Monzas Geschäftsführer Adriano Galliani habe ihn "in den letzten drei Jahren jeden Tag angerufen und mir immer gesagt, dass Monza schön ist, dass es dort eine schöne Natur gibt, dass bereits ein Vertrag auf dem Tisch liegt". Das berichtete die Zeitung.

In einer Pressekonferenz sagte der Coach des Erstligisten im Besitz des ehemaligen italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi auf eine Frage nach Ibrahimovic: "Zlatan ist ein Champion, ein großer Fußballer. Wir werden alles bewerten." Es sei klar, dass es für einen "großen Meister immer Platz gibt", sagte Raffaele Palladino am Samstag.

Am Samstag wurde bekannt, dass der Schwede den AC Mailand verlässt. Bei dem Spiel am Sonntagabend (21.00 Uhr) gegen Hellas Verona will der Serie-A-Club den Stürmerstar in San Siro groß verabschieden. Nach dem Schlusspfiff soll es eine kleine Zeremonie geben, an der alle anwesenden Fans teilnehmen werden. Die Rossoneri wollen sich bei dem Altstar des AC Mailand "für die großartigen Jahre, die wir gemeinsam verbracht haben", bedanken.

Ibrahimovic war vor etwas über drei Jahren aus den USA zu Milan zurückgekehrt. In dieser Saison ist er der älteste Feldspieler in der Serie A und kürte sich zum ältesten Torschütze in der Geschichte der Liga. Mit 41 Jahren und 166 Tagen hatte der Stürmer den früheren Milan-Profi Alessandro Costacurta von der Spitze der ewigen Rangliste verdrängt. (dpa)