Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Ich bin positiv": Wolfsburg-Trainer kämpft um seinen Job

Wolfsburg-Trainer Paul Simonis.
Wolfsburg-Trainer Paul Simonis. Bild: Swen Pförtner/dpa
Wolfsburg-Trainer Paul Simonis.
Wolfsburg-Trainer Paul Simonis. Bild: Swen Pförtner/dpa
1. Bundesliga
"Ich bin positiv": Wolfsburg-Trainer kämpft um seinen Job
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Freitagabend-Spiel bei Werder Bremen steht der VfL Wolfsburg enorm unter Druck. Nicht nur Trainer Paul Simonis droht im Falle einer weiteren Niederlage das Aus.

Wolfsburg.

Trainer Paul Simonis vom VfL Wolfsburg kämpft vor dem Nordduell bei Werder Bremen um seinen Job. "Das ist normal im Fußball: Wenn du keine Spiele gewinnst, dann ist der Druck auf den Trainer groß", sagte der Niederländer vor dem Freitagabend-Spiel der Fußball-Bundesliga (20.30 Uhr/Sky). Aber er hoffe, "dass wir zusammen gute Arbeit leisten und weitermachen. Ich bin positiv!"

In Bundesliga und Pokal haben die Wolfsburger zuletzt sechs von sieben Spielen verloren. Geschäftsführer Peter Christiansen und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz sprachen Simonis nach der jüngsten 2:3-Niederlage gegen 1899 Hoffenheim zwar noch einmal das Vertrauen zumindest für das Bremen-Spiel aus. Der sportlichen Leitung droht aber selbst das Aus, falls die Krise des Clubs weitergehen sollte.

Simonis verteidigt seine Spieler

Der Trainer gab diesen Druck nicht etwa weiter, sondern stellte sich vor sein Team. Simonis wies sogar einen Kernvorwurf zurück, der von Spielern selbst geäußert wurde: Dass dieser Mannschaft die nötige Einstellung fehle.

"Ich verstehe, dass das eine ganz schwierige Zeit für die Spieler ist. Aber ich kann nicht sagen, dass die Spieler nicht hart arbeiten oder nicht in den Spiegel gucken. Das ist nicht so", sagte Simonis. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
3 min.
Kein Bekenntnis zu Simonis: Wolfsburg-Trainer vor dem Aus?
War's das für Paul Simonis? Der Trainer steht beim VfL Wolfsburg wohl vor dem Aus.
Die Partie beim SV Werder galt als Endspiel für Wolfsburgs Cheftrainer Paul Simonis. Dass er nach der Niederlage in Bremen gehen muss, ist wahrscheinlich. Die Frage ist: Geht er alleine?
Claas Hennig, dpa
03.11.2025
3 min.
Nicht schon wieder ein Trainerwechsel: VfL kämpft um Simonis
Bleibt vorerst Wolfsburg-Trainer: Der Niederländer Paul Simonis.
Die Zahlen sprechen gegen den Trainer des VfL Wolfsburg. Sechs Niederlagen in sieben Spielen. Auf das Pokal-Aus folgt ein 2:3 gegen Hoffenheim. Trotzdem soll Paul Simonis vorerst bleiben.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
12:27 Uhr
3 min.
Note 1+ für die Fans, sonst war nicht viel: Die Einzelkritik zur Niederlage der Niners Chemnitz im Derby bei Science City Jena
 10 Bilder
Das war nichts: Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane nach der Derbyniederlage in Jena.
Mit 72:85 haben die Chemnitzer Basketballer das mit Spannung erwartete Ostduell verloren. Die genauere Betrachtung zeigt: Nicht der Gegner oder die Taktik waren das Problem. Die Spieler hatten zu sehr mit sich selbst zu tun.
Thomas Reibetanz
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
12:24 Uhr
4 min.
Diese Vogtländerinnen erhalten Preis für Zivilcourage – und ringen um Worte: „Ich muss erstmal tief Luft holen“
Sie erhielten den Preis für Zivilcourage: Lehrerin Eva-Maria Busch (links) und Ex-Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU).
Diese Überraschung ist dem Demokratie-Bündnis gelungen: Die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas und die Markneukirchener Lehrerin Eva-Maria Busch sind ausgezeichnet worden. Von dem Preis ahnten beide nichts.
Peter Albrecht
Mehr Artikel