  • Im Ausland: Max Kruse plant sein Profi-Comeback

Max Kruse plant sein Profi-Comeback. (Archivbild) Bild: Soeren Stache/dpa
Max Kruse plant sein Profi-Comeback. (Archivbild) Bild: Soeren Stache/dpa
Fußball
Im Ausland: Max Kruse plant sein Profi-Comeback
Der Ex-Nationalspieler hat offenbar noch nicht genug und denkt über eine Rückkehr in den Profi-Fußball nach. Sein Berater sucht nach möglichen Clubs - außerhalb von Deutschland.

Berlin.

Max Kruse plant sein Comeback als Profi-Fußballer und denkt dabei über einen Wechsel ins Ausland nach. Schon seit einiger Zeit haben der ehemalige Nationalspieler und seine Frau Auswanderungspläne. "Das ist immer noch Thema. Ich habe jetzt meinen Berater gefragt, wie es aussieht, ob er mir irgendeinen Verein in Zypern oder Griechenland, 1. Liga, besorgen könnte. Da ist er jetzt dran und hat seinen Kontakten den Auftrag gegeben, nachzufragen", verriet der 37-Jährige im Podcast "Flatterball".

Zuletzt kickte Kruse in der Berliner Kreisliga. Seine letzte Profistation war der SC Paderborn. Dort löste der Offensivspieler im November 2023 nach nur fünf Monaten seinen Vertrag auf. Zuvor stand Kruse unter anderem bei Union Berlin, Werder Bremen, dem FC St. Pauli, dem SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg unter Vertrag. Im Ausland spielte er bereits für Fenerbahce Istanbul.

Ab dieser Saison ist Kruse außerdem für RTL als TV-Experte im Einsatz. (dpa)

