Im feinen Zwirn am Rasen: Matthäus will "Fußball-Festtage"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist jede Woche in einem anderen Fußball-Stadion. Der Nations-League-Abend in Dortmund ist für ihn trotzdem etwas ganz Besonderes.

Dortmund.

Für den Fußball-Abend in Dortmund putzte sich Lothar Matthäus besonders fein raus. Im dunkelblauen Anzug und mit akkurat sitzender Krawatte erschien der deutsche Rekordnationalspieler am Sonntagabend auf Millionen deutschen TV-Bildschirmen. Matthäus trug in seiner Funktion als Experte und Co-Kommentator beim übertragenden TV-Sender RTL zudem einen Anstecker des WM-Pokals.

"Länderspieltage müssen wieder Festtage sein", sagte Matthäus unmittelbar nach Beginn der Übertragung vor dem Nations-League-Viertelfinale zwischen Deutschland und Italien in Dortmund. Italien sei zudem "ein Modeland", wie der 64-Jährige anfügte. Das Hinspiel hatte die DFB-Auswahl mit 2:1 in Mailand gewonnen. In seiner Funktion als Sky-Experte ist Matthäus Woche für Woche in den Stadien der Republik unterwegs. In einem Anzug sieht man ihn dabei eher nicht.

Matthäus spielte von 1988 bis 1992 bei Inter Mailand in Italien und feierte 1990 als Kapitän der Nationalmannschaft mit dem WM-Titel in Rom den größten Erfolg seiner Karriere. (dpa)