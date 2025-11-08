Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Immer Rudi geblieben": Völler wird zur "Legende des Sports"

"Legende des Sports": DFB-Sportdirektor Rudi Völler.
"Legende des Sports": DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Bild: Hannes P. Albert/dpa
"Legende des Sports": DFB-Sportdirektor Rudi Völler.
"Legende des Sports": DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Bild: Hannes P. Albert/dpa
Fußball
"Immer Rudi geblieben": Völler wird zur "Legende des Sports"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der frühere Fußball-Weltmeister erhält die Auszeichnung beim Deutschen Sportpresseball in Frankfurt. Ex-DFB-Präsident Niersbach überreicht die Trophäe.

Frankfurt/Main.

Der frühere Fußball-Weltmeister und Bundestrainer Rudi Völler ist beim 43. Deutschen Sportpresseball in Frankfurt zur "Legende des Sports" gekürt worden. "Als kleiner Junge habe ich nur davon geträumt, in der ersten Mannschaft von Kickers Offenbach zu spielen. Aber es ist ein bisschen mehr geworden", verriet der Hanauer Völler den mehr als 1000 Dinnergästen in der Alten Oper. 

Als Legende sehe er sich allerdings nicht. "Ich habe vom lieben Gott Talent in die Wiege gelegt bekommen", sagte Völler. Bei so viel Glück, gepaart mit Arbeit, müsse man "demütig bleiben und etwas zurückgeben".

Auf Wunsch von Völler übergab Wolfgang Niersbach, der frühere Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die Trophäe in Form eines geflügelten Pferdes. Der 74-Jährige lobte den Geehrten als einen, der "immer Rudi geblieben" sei.

Völler rückt in illustren Kreis

Völler gewann als Spieler 1990 mit der DFB-Auswahl den WM-Titel. Als Teamchef führte er die Nationalmannschaft bei der WM 2002 auf Rang zwei. Seit 2005 arbeitete der frühere Top-Stürmer fast 19 Jahre in leitender Funktion für den Bundesligisten Bayer Leverkusen, ehe er im Februar 2023 beim DFB das Amt des Sportdirektors der Nationalmannschaft übernahm.

Vor Völler erhielten unter anderem Franz Beckenbauer, Boris Becker, Michael Schumacher, Katarina Witt, Lothar Matthäus, Heiner Brand, Uwe Seeler, Isabell Werth und Gerd Müller die seit 2007 verliehene Auszeichnung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
13:20 Uhr
3 min.
Koalition in Brandenburg sucht Lösung - Kein Krisentreffen
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Ist die Kuh damit vom Eis?
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
11:09 Uhr
2 min.
Dietz, Neid und Fitschen neue Ehrenspielführer beim DFB
Bernard Dietz (l) wird von Jürgen Klinsmann und DFB-Präsident Bernd Neuendorf für die Ernennung zum Ehrenspielführer gratuliert.
Nur wenige ehemalige Spielerinnen und Spieler der deutschen Fußball-Nationalteams werden auch Ehrenspielführer. Jetzt hat der DFB drei Namen neu in die ruhmreiche Liste aufgenommen.
07.11.2025
3 min.
Klinsmann lobt DFB: "Unglaublich hohes Ansehen"
Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann sieht den deutschen Fußball auf einem guten Weg. (Archivbild)
Der Deutsche Fußball-Bund mit Präsident Bernd Neuendorf an der Spitze will auf dem Bundestag in Frankfurt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. Jürgen Klinsmann macht dem Verband Mut.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
Mehr Artikel