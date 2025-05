Infantino: Keine Probleme für Fans in den USA

Wie beeinflusst die Politik von US-Präsident Donald Trump die Fußball-WM 2026? Dieser Frage muss sich auch Gianni Infantino stellen. Der FIFA-Boss will von Problemen nichts wissen.

Asunción.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat allen Fußball-Fans eine sichere WM 2026 versprochen und Sorgen vor den politischen Umständen in den USA zerstreut. "Die Welt ist willkommen in Amerika", sagte Infantino in seiner Ansprache beim FIFA-Kongress in Paraguays Hauptstadt Asunción.