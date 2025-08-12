Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Insta-Star Alisha Lehmann wechselt von Turin nach Como

Social-Media-Star Alisha Lehmann wechselt von Juventus Turin zu einem Ligakonkurrenten.
Social-Media-Star Alisha Lehmann wechselt von Juventus Turin zu einem Ligakonkurrenten. Bild: Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa
Social-Media-Star Alisha Lehmann wechselt von Juventus Turin zu einem Ligakonkurrenten.
Social-Media-Star Alisha Lehmann wechselt von Juventus Turin zu einem Ligakonkurrenten. Bild: Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa
Fußball
Insta-Star Alisha Lehmann wechselt von Turin nach Como
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Alisha Lehmann ist durch ihre Präsenz in den sozialen Medien eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Frauenfußball. Nun wechselt die Schweizerin ihren Arbeitgeber.

Como.

Die Schweizer Fußballerin und Instagram-Star Alisha Lehmann wechselt vom italienischen Meister und Pokalsieger Juventus Turin zum Liga-Konkurrenten FC Como Women. Die 26-Jährige unterschrieb nach nur einem Jahr bei den Turinerinnen einen Vertrag bis Sommer 2028, teilte der Club mit. 

Lehmann gehört durch ihre Präsenz in den sozialen Medien zu den bekanntesten Persönlichkeiten im Frauenfußball. Sie hat 16,7 Millionen Follower auf Instagram und 12 Millionen Follower bei Tiktok.

Lehmann: "Bereit, etwas zu bewegen"

"Ich bin bereit, etwas zu bewegen und dieser Mannschaft zu helfen, über ihre Grenzen hinauszugehen – auf und neben dem Platz", wurde die Angreiferin in einer Mitteilung des norditalienischen Clubs Como zitiert. 

In der abgelaufenen Saison gewann Lehmann mit Juve die Meisterschaft und den Pokal. Mit der Nationalmannschaft der Schweiz nahm sie an einer Weltmeisterschaft und zusätzlich an zwei Europameisterschaften teil. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
21.07.2025
4 min.
Nie wieder Autobahnraststätte: Italien setzt auf EM-Boom
Italiens Fußballerinnen bejubeln den Halbfinal-Einzug bei der EM.
In Italien kämpfen Fußballerinnen seit Jahrzehnten um Akzeptanz und Aufmerksamkeit. Bei der EM verblüffen die Azzurre. Das Halbfinale gegen England soll ein Meilenstein werden.
Manuel Schwarz, dpa
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
23.07.2025
2 min.
Transfer perfekt: Mbangula kommt nach Bremen
Werder Bremen hat Samuel Mbangula unter Vertrag genommen.
Schon seit Tagen kündigt sich der Wechsel des Belgiers Samuel Mbangula von Juventus Turin zu Werder an. Jetzt meldet der Bundesligist Vollzug.
Mehr Artikel