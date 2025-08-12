Insta-Star Alisha Lehmann wechselt von Turin nach Como

Alisha Lehmann ist durch ihre Präsenz in den sozialen Medien eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Frauenfußball. Nun wechselt die Schweizerin ihren Arbeitgeber.

Como. Die Schweizer Fußballerin und Instagram-Star Alisha Lehmann wechselt vom italienischen Meister und Pokalsieger Juventus Turin zum Liga-Konkurrenten FC Como Women. Die 26-Jährige unterschrieb nach nur einem Jahr bei den Turinerinnen einen Vertrag bis Sommer 2028, teilte der Club mit.

Lehmann gehört durch ihre Präsenz in den sozialen Medien zu den bekanntesten Persönlichkeiten im Frauenfußball. Sie hat 16,7 Millionen Follower auf Instagram und 12 Millionen Follower bei Tiktok.

Lehmann: "Bereit, etwas zu bewegen"

"Ich bin bereit, etwas zu bewegen und dieser Mannschaft zu helfen, über ihre Grenzen hinauszugehen – auf und neben dem Platz", wurde die Angreiferin in einer Mitteilung des norditalienischen Clubs Como zitiert.

In der abgelaufenen Saison gewann Lehmann mit Juve die Meisterschaft und den Pokal. Mit der Nationalmannschaft der Schweiz nahm sie an einer Weltmeisterschaft und zusätzlich an zwei Europameisterschaften teil. (dpa)