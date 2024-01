Inter Mailand holt italienischen Supercup gegen Neapel

Riad. Der frühere Gladbach- und Bayern-Torhüter Yann Sommer hat mit Inter Mailand den italienischen Supercup gewonnen. Im Finale in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad siegte Inter gegen den italienischen Fußball-Meister SSC Neapel 1:0.

Der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez entschied in der Nachspielzeit die Partie für die in Überzahl spielenden Norditaliener. Napolis Giovanni Simeone hatte innerhalb von fünf Minuten zweimal Gelb kassiert und musste in der 60. Minute den Platz vorzeitig verlassen. (dpa)