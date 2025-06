Iran: Sorgen um WM-Teilnahme nach Trumps Einreisesperre

Der Iran hat sich sportlich für die WM 2026 in den USA bereits qualifiziert. Trumps Einreisesperre für Iraner könnte jedoch schwerwiegende Folgen haben.

Teheran.

Die jüngste Einreisesperre für Iraner in die USA hat im Land auch sportlich für Sorgen gesorgt. Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump könnte die Teilnahme der bereits qualifizierten iranischen Nationalmannschaft an der Fußball-WM nächstes Jahr in den USA gefährden.