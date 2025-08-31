Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Irres Torspektakel in Magdeburg: Fürth siegt 5:4

Ein packendes Spiel liefern die Fürther in Magdeburg ab.
Alexander Ahl-Holmström traf auch doppelt.
Alexander Ahl-Holmström traf auch doppelt.
2. Bundesliga
Irres Torspektakel in Magdeburg: Fürth siegt 5:4
Neun Tore, ein Platzverweis. Die Zuschauer in Magdeburg bekommen einiges geboten. Mit einem Problem für die Gastgeber gegen Fürth.

Magdeburg.

Der 1. FC Magdeburg hat beim irren Torspektakel vor heimischer Kulisse die dritte Saisonniederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Markus Fiedler verlor in einem teils unfassbaren Tor-Schlagabtausch mit 4:5 (1:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth. 

Die vier vorangegangenen Duelle waren unentschieden ausgegangen. Mit drei Punkten aus den ersten vier Partien der neuen Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga rutschte Magdeburg in die untere Region der Tabelle ab, Fürth kommt auf sechs Zähler.

Ein nervenaufreibendes Spiel auch für die Trainer.
Ein nervenaufreibendes Spiel auch für die Trainer.
Nach der Gäste-Führung durch Noel Futkeu in der 24. Minute gelang Alexander Ahl-Holmström (28.) schnell der Ausgleich. Auch in der zweiten Halbzeit mussten die Magdeburger einem Rückstand hinterherlaufen. Diesmal traf Felix Klaus (63.) für Fürth. Wie schon nach dem 0:1 sorgte erneut Ahl-Holmström nur eine Minute später für den erneuten Ausgleich, der sich nach dem Abgang von Martijn Kaars als Mittelstürmer gleich prächtig in Szene setzte.

Am Ende auch noch in Unterzahl

Doch damit war es noch nicht zu Ende: Feutkeu (69.) traf erneut, dann sah Magdeburgs Alexander Nollenberger die Gelb-Rote Karte (71.). In Überzahl sorgte Klaus (77.) mit seinem zweiten Treffer vermeintlich für die Vorentscheidung, ehe Rayan Ghrieb (84.) die Magdeburger Hoffnungen noch mal kurzzeitig befeuerte und Noah Pesch (90.+3) für das erneute zwischenzeitliche Remis sorgte. Doch dann war Marco John mit dem 5:4 zur Stelle in der neunten Minute der Nachspielzeit. (dpa)

