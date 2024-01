Israels U20-Team darf nun doch an Eishockey-WM teilnehmen

Der überraschende Ausschluss von Israel von WM-Turnieren im Eishockey hatte zu Kritik geführt. Nun rudert der Weltverband zurück.

Berlin.

Das israelische U20-Team darf nun doch an der am Montag beginnenden Eishockey-WM in Bulgarien teilnehmen. Wie der Weltverband IIHF mitteilte, wurden Sicherheitsbedenken mit den zuständigen bulgarischen Behörden sowie dem Organisationskomitee ausgeräumt.