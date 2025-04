Italien gegen Deutschland ohne Topstürmer Retegui

Italien vermeldet vor dem Nations-League-Duell gegen die DFB-Auswahl einen schmerzlichen Ausfall. Topstürmer Retegui wird wegen einer Verletzung fehlen. Coach Spalletti deutet an, wer ihn ersetzt.

Mailand.

Italien muss in den Nations-League-Spielen gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf Topstürmer Mateo Retegui verzichten. Der Profi von Atalanta Bergamo kann wegen einer Oberschenkelblessur in den zwei Viertelfinalpartien am Donnerstag und Sonntag nicht auflaufen und ist bereits von der Auswahl abgereist. Das teilten die Italiener nach einer Untersuchung einen Tag vor dem Hinspiel in Mailand (20.45 Uhr/ARD) mit.

Retegui ist der Toptorjäger der Serie A mit 22 Treffern in 27 Partien. Im Team von Nationaltrainer Luciano Spalletti war er als Sturmspitze gesetzt. Anstelle des 25-Jährigen dürfte Moise Kean von der AC Florenz auflaufen. "Ich erwarte einen Schlagabtausch, und das passt gut zu Kean", sagte der Auswahlcoach. Der 25-Jährige ist in der italienischen Meisterschaft die Nummer zwei hinter Retegui mit bislang 15 Toren.

Italien-Coach erwartet "offenes Visier"

Spalletti nominierte zunächst keinen Ersatz für seinen Topstürmer nach. Er kündigte an, er wolle sich erst das Hinspiel ansehen, um dann zu wissen, welchen Typen von Angreifer er eventuell noch dazuholen muss.

Generell findet der 66-Jährige nicht, dass die Ausfälle in seinem Team oder jene von Kai Havertz und Florian Wirtz in der DFB-Auswahl die Qualität der Mannschaften deutlich verringern. "Ich bin überzeugt, dass wir ein schönes Spiel bekommen werden. Beide Mannschaften werden versuchen, mit offenem Visier zu spielen." Seinen - jüngst von Manchester City und Pep Guardiola umworbenen - Flügelspieler Andrea Cambiaso könne er wegen einer leichten Blessur möglicherweise erst zum Rückspiel in Dortmund einsetzen.

Verteidiger Calafiori: "Nie nur ein Spiel wie jedes andere"

Spalletti will den Azzurri ein intensives Pressing vorschreiben gegen technisch versierte und schnelle Deutsche. "Wir dürfen ihnen nicht die Möglichkeit geben, ein offenes Feld vor sich zu haben", betonte der Trainer aus der Toskana.

Er hatte schon zuvor von der Historie und besondere Emotionalität des Duells Italien gegen Deutschland geschwärmt. Abwehrspieler Riccardo Calafiori unterstrich dies. "Dies ist nie nur ein Spiel wie jedes andere", sagte der Profi des FC Arsenal. (dpa)