  • Italien muss in WM-Playoffs gegen Nordirland ran

Italien muss zwei Playoff-Spiele für ein WM-Ticket gewinnen.
Italien muss zwei Playoff-Spiele für ein WM-Ticket gewinnen. Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Fußball
Italien muss in WM-Playoffs gegen Nordirland ran
Während Deutschland bereits für die WM buchen kann, muss Italien bangen. Das Team von Trainer Gennaro Gattuso erwischt für die Playoffs einen machbaren Auftakt - und ein kniffliges Final-Szenario.

Zürich.

Der viermalige Weltmeister Italien hat für die Playoffs zur Fußball-WM 2026 ein machbares Halbfinal-Los erwischt. Das Team von Trainer Gennaro Gattuso trifft am 26. März auf Nordirland, wie die von Präsident Gianni Infantino moderierte Losung in der FIFA-Zentrale ergab. Italien entgeht damit einem erneuten Duell mit Schweden oder Nordmazedonien. An diesen beiden Gegnern war die stolze Fußball-Nation vor der WM 2018 und der WM 2022 in den Playoffs gescheitert.

Ukraine trifft auf Schweden

Im Finale seines Playoff-Pfades A bekommen es die Italiener bei erfolgreichem Halbfinale mit Wales oder Bosnien-Herzegowina zu tun. Das Heimrecht, das ebenfalls ausgelost wurde, hat im Endspiel am 31. März der Sieger aus der Partie Wales gegen Bosnien-Herzegowina. Italien droht also ein kniffliges Finale in Cardiff.

Im Pfad B treffen zunächst die Ukraine und Schweden sowie Polen und Albanien aufeinander. Die Türkei empfängt in Pfad C Rumänien, ehe es der Sieger im Endspiel mit der Slowakei oder Kosovo zu tun bekommt.

Pfad D bringt zunächst Begegnungen zwischen Dänemark und Nordmazedonien sowie Tschechien und Irland. Auch die Türken und die Dänen müssten - wie Italien - ein potenzielles Finale auswärts bestreiten.

Jamaika gegen Neukaledonien

Neben den vier Plätzen für Europa werden zwischen 23. und 31. März zwei Tickets im interkontinentalen Playoff-Turnier vergeben. Die sechs Teams werden bei der WM-Auslosung am 5. Dezember (18.00 Uhr/MEZ) in Washington als Platzhalter zugelost. Auch für die interkontinentale Ausscheidung wurden am Donnerstag in Zürich die Partien ausgelost. 

Im Pfad 1 kommt es zunächst zu einem Duell zwischen Neukaledonien und Jamaika. Der Sieger trifft im Finale auf den afrikanischen Vertreter DR Kongo, der Endspiel-Gewinner fährt zur WM. Selbiges gilt für Pfad 2, bei dem zunächst Bolivien und Suriname aufeinandertreffen. Der Gewinner bekommt es im Endspiel mit Irak zu tun. Die Spiele finden in den mexikanischen Städten Guadalajara und Monterrey statt.

(dpa)

