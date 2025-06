Italien schützt Schiedsrichter wie Polizisten

Schlusspfiff für Straffreiheit: Wer in Zukunft Schiedsrichter angreift, könnte sogar mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Italien reagiert somit auf die zunehmende Gewalt gegen die Unparteiischen.

Rom.

Wer in Italien künftig einen Schiedsrichter attackiert, muss mit denselben Strafen rechnen wie bei einem Angriff auf einen Polizisten. Möglich macht dies ein am Freitag verabschiedetes Sport-Dekret der Regierung in Rom. Gewalt gegen Schiedsrichter wird damit als Angriff auf einem "Beamten der öffentlichen Sicherheit" gewertet und kann mit Haft geahndet werden.