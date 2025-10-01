Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Jackson zündet erstmals für Bayern: "Fühle mich zu Hause"

Geschafft: Nicolas Jackson jubelt nach seinem ersten Tor für den FC Bayern. Bild: Peter Kneffel/dpa
Auch Harry Kane (M) gratuliert Nicolas Jackson (l) zu seinem Premierentreffer. Bild: Peter Kneffel/dpa
Geschafft: Nicolas Jackson jubelt nach seinem ersten Tor für den FC Bayern. Bild: Peter Kneffel/dpa
Auch Harry Kane (M) gratuliert Nicolas Jackson (l) zu seinem Premierentreffer. Bild: Peter Kneffel/dpa
Fußball
Jackson zündet erstmals für Bayern: "Fühle mich zu Hause"
Nicolas Jackson hat etwas Anlaufzeit in München gebraucht. Auf Zypern bejubelt er sein erstes Bayern-Tor und bereitet zwei weitere Treffer vor. Dafür gibt es ein großes Lob vom Top-Torjäger.

Limassol.

Auf diesen Moment musste Nicolas Jackson exakt 29 Tage warten. Umso mehr genoss der Fußball-Nationalspieler aus dem Senegal den Premieren-Treffer für den FC Bayern. "Ich bin sehr, sehr glücklich über mein erstes Tor", sagte der 24-Jährige nach dem 5:1 der Münchner auf Zypern gegen den FC Pafos. Beim fünften Einsatz im Bayern-Trikot zündete Jackson. 

"Es ist ein neuer Start für mich. Ich habe lange nicht gespielt. Aber jetzt komme ich langsam wieder in meine Fitness und will so schnell wie möglich mein bestes Level erreichen", kündigte der Stürmer in Limassol an. 

Am 1. September, dem sogenannten Deadline-Day der Transferphase, hatten ihn die Bayern für ein Jahr für beachtliche 16,5 Millionen Euro vom FC Chelsea ausgeliehen. Am letzten September-Tag lieferte Jackson nun erstmals. Dafür gab es Lob, auch von Stürmer-Kollege Harry Kane: "Nico war fantastisch: ein Tor, ein Assist, und am Ende noch fast ein weiteres Tor. Ich freue mich sehr für ihn." 

Ein Tor, ein Pfostenschuss, zwei Assists

Doppel-Torschütze Kane hatte da sogar etwas übersehen. Jackson erzielte das 3:0 und schoss kurz vor Spielende an den Pfosten. Er verbuchte aber dazu nicht nur eine Torvorlage, sondern zwei. Erst legte er für Raphael Guerreiro beim 2:0 auf, dann sammelte er den zweiten Assist beim 5:1 von Michael Olise.

Auch Harry Kane (M) gratuliert Nicolas Jackson (l) zu seinem Premierentreffer. Bild: Peter Kneffel/dpa
Auch Harry Kane (M) gratuliert Nicolas Jackson (l) zu seinem Premierentreffer. Bild: Peter Kneffel/dpa

Jackson benötigte etwas Anlaufzeit in München. Und er erklärte in Zypern auch warum. "Ich habe fast zwei Monate nicht gespielt, auch alleine trainiert." Denn bei Chelsea war er nicht mehr gefragt. Nun scheint er in der neuen Umgebung anzukommen. "Nach den ersten Wochen in München fühle ich mich sehr wohl. Ich fühle mich wie zu Hause", sagte er in Limassol. Jackson beginne, "das Team und die Spielweise zu verstehen", sagte Kane anerkennend. 

"Ich bin sehr glücklich – und wir werden sehen, was die Zukunft bringt", sagte der Angreifer, der die Offensive der Münchner in der Breite erweitert. Die Bayern haben eine Kaufoption für ihn, aber die beträgt satte 65 Millionen Euro. (dpa)

