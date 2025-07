James und Bayerns Stanway bescheren England klaren Sieg

In einer EM-Partie auf mäßigem Niveau profitiert England von starken Einzelspielerinnen und schönen Toren. Gegner Niederlande enttäuscht auf ganzer Linie. Frankreich besiegt den Außenseiter.

Zürich.

Titelverteidiger England hat das Weiterkommen bei der Fußball-EM wieder in der eigenen Hand. Der mögliche deutsche Viertelfinal-Gegner siegte in Zürich vor den Augen von Prinz William 4:0 (2:0) gegen die Niederlande. In Gruppe D kommen die Vize-Weltmeisterinnen wie die "Oranje Leeuwinnen" nun auf drei Punkte. Am letzten Spieltag geht es gegen Wales.