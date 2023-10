Jan Seifert und seine Abrechnung mit dem Fußball: "Es wird nur noch materiell gedacht"

Ja, aber ich möchte auch gar keine Neiddebatte anfangen. Man darf den Dingen ohnehin nicht hinterherschauen. Sonst hätten die Spieler aus der DDR-Oberliga sicher auch gestöhnt, was zu meiner Zeit verdient wurde. Aber gesund ist das alles nicht mehr. Deshalb bin ich auch froh, dass sich jetzt für mich ein neues Tor geöffnet hat. Trotz allem hat der Fußball auch seine schönen Seiten, und ich bin auch noch beratend für die SG Dynamo Dresden tätig.

Freie Presse: So viel hatten Sie damals vermutlich nicht als Profi beim Bundesligisten SC Freiburg ...

Jan Seifert: Generell tun sich Ost-Vereine, ob nun in Chemnitz, Cottbus , Jena oder Zwickau , sehr schwer, wirtschaftlich konkurrenzfähig zu sein. Ich weiß, dass trotzdem noch gut gezahlt wird, um mithalten zu können. Letztlich sind das aber alles Fußballer, die kommen und schnell wieder gehen. In der 3. und 4. Liga werden aktuell immer noch verhältnismäßig hohe Gehälter bezogen.

Freie Presse: Apropos: Diese relativ hohen Löhne bringen auch Ihre ehemaligen Vereine immer wieder mal in finanzielle Nöte, weil sie eben über ihre Verhältnisse leben. Wie beurteilen Sie das?

Jan Seifert: Ja, das stimmt. Aber für mich war es an der Zeit, aus dem Fußball rauszugehen. Der Fußball hat sich nicht mehr mit meinen Vorstellungen gedeckt. Er hat sich verändert, die Gesellschaft hat sich geändert. Dinge wie Demut, Kampf gegen Widerstände, Wertschätzung, Disziplin sind für mich einfach abhandengekommen. Es zeigt sich im Fußball, wenn man auf die Nationalmannschaften der Frauen und Herren blickt - oder ob das Bayern München oder wer auch immer ist -, es wird aktuell nur noch materiell gedacht. Der Leistungsgedanke fehlt mehr und mehr. Und ich denke, das betrifft nicht nur den Fußball. Doch lässt sich damit immer noch Geld verdienen, sehr viel Geld.

Freie Presse: Was waren die Gründe dafür? Dynamo Dresden ist ja immer noch eine gute Adresse?

Der einstige Bundesliga-Profi hat früher für den Chemnitzer FC und für FSV Zwickau die Töppen geschnürt. Dies allerdings zwei Klassen höher. Vor dem Regionalliga-Derby beider Vereine am Sonntag spricht der 54-jährige Brand-Erbisdorfer über seinen Ausstieg aus dem Fußballgeschäft und die Hoffnung, die er für die Vereine aus der Region hegt.

In der Zweitligaspielzeit 1997/98 war Jan Seifert beim FSV Zwickau aktiv, trat u. a. im Westsachsenstadion gegen Cottbus an. Bild: Frank Kruczynski/Imago

Freie Presse: Mit welchen Gedanken blicken Sie jetzt auf das Derby mit Ihren Ex-Vereinen in der 4. Liga?

Ich schaue weniger direkt auf dieses Spiel, eher darauf, dass beide Vereine wieder einmal finanzielle Probleme haben. Ich denke, dass es in Westsachsen mit dem CFC, Zwickau und Aue generell sehr schwer ist, finanziell eine Basis zu schaffen, um höherklassig zu spielen. Das reicht vielleicht für eine Mannschaft, um sich in der 2. Bundesliga zu etablieren. Die wirtschaftliche Kraft ist auf diesem kleinen Territorium für drei Mannschaften einfach zu gering.

Freie Presse: Das werden die Fans, egal von welchem Verein, nicht gern hören. Wie würden Sie es angehen, wenn Sie bei Ihren Ex-Klubs in der Verantwortung stünden?

Jan Seifert: Ich würde mich freuen, wenn es langfristig einen gezielten Plan gibt, um zumindest den Schritt in die 3. Liga zu erreichen. Dazu braucht es Personen, die sich mit den Vereinen identifizieren, sprich Verantwortliche, die einen langen Atem und Geduld haben. Beide Vereine haben mit vielen neuen Spielern und neuen Leuten in der Führungsetage einen Neuanfang initiiert. Das muss wachsen. Die Spieler müssen Herzblut zeigen. Und es sollten im Gefüge auch erfahrene Akteure mit einem guten Draht zum Trainerdasein. Alle drei Jahre gibt es einen direkten Aufsteiger aus der Regionalliga Nordost. Dies könnte ein Ansatzpunkt für die Planungen sein.

Freie Presse: Im Derby am Sonntag schlagen zwei Herzen in Ihrer Brust?

Jan Seifert: Ich hatte mit beiden Vereinen sehr schöne Zeiten, von daher gehe ich neutral heran. Aber klar ist auch: In Chemnitz wurde ich ausgebildet, dort hatte ich meine erfolgreichste Zeit im Fußball, und der Verein nach der DDR-Meisterschaft 1967 auch. Mit dem CFC habe ich Europapokal gespielt, konnte unter den Trainern Hans Meyer und Christoph Franke reifen. Gerd Schädlich hat mich dann nach Zwickau geholt, und wir haben sogar in einer Saison am Bundesligaaufstieg geschnuppert. Das war natürlich auch sensationell.

Freie Presse: Ist es für einen Verein wie den FSV Zwickau überhaupt möglich, ohne Sportgymnasium und Internat in der Stadt guten Nachwuchs zu generieren und gesund von unten zu wachsen?

Jan Seifert: Schwierig. Dazu braucht es Ideen, Projekte, Kooperationen - vielleicht einen zentralen Punkt und eine lebendige Zusammenarbeit mit Dynamo Dresden oder anderen Klubs. Mich hat immer gewundert, dass so wenige junge Spieler aus der U-19 von Dynamo Dresden hier in der Region Fuß gefasst haben. Dafür wurden eher extern Spieler geholt. (tp)