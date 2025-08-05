Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Jobe Bellingham: Keine Angst vor Vergleichen mit Bruder Jude

Erstaunliche Ähnlichkeit mit Bruder Jude: Jobe Bellingham bei der Club-WM.
Wandelt beim BVB in den Spuren seines großen Bruders, will aber seine eigene Geschichte schreiben: Jobe Bellingham.
Erstaunliche Ähnlichkeit mit Bruder Jude: Jobe Bellingham bei der Club-WM.
Wandelt beim BVB in den Spuren seines großen Bruders, will aber seine eigene Geschichte schreiben: Jobe Bellingham.
1. Bundesliga
Jobe Bellingham: Keine Angst vor Vergleichen mit Bruder Jude
Der junge Engländer Jobe Bellingham will bei Borussia Dortmund seinen eigenen Weg gehen. Kurz vor dem Saisonstart erzählt er, wie sein großer Bruder auf den Wechsel reagiert hat.

Saalfelden.

Neuzugang Jobe Bellingham hat keine allzu großen Befürchtungen, beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund übermäßig kritisch mit seinem dort zuvor sehr erfolgreichen Bruder Jude (22) verglichen zu werden. 

"Man hat solche Gedanken natürlich schon", sagte der 19 Jahre junge Mittelfeldspieler im Trainingslager in Saalfelden in Österreich in einer Medienrunde. "Aber der Verein hat mich beruhigt, dass mich das nicht zu sehr belasten sollte." Er sei auch niemand, der sich von der Meinung anderer beeinflussen lasse. "Das hier ist meine Reise", sagte der junge Fußballer selbstbewusst.

Großer Bruder war "extrem stolz"

Dortmund hat den Youngster im Juni für gut 30 Millionen Euro plus möglicher Boni vom englischen Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland verpflichtet. Sein Bruder Jude hat von 2020 bis 2023 für den BVB gespielt und ist dann für gut 100 Millionen Euro Ablöse plus möglicher Boni zu Real Madrid gewechselt.

"Jude war natürlich einer der Ersten, die ich angerufen habe, als ich meinen Vertrag in Dortmund unterschrieben hatte", verriet Jobe Bellingham lachend. "Er sagte mir, dass er extrem stolz auf mich ist und ich alles genießen solle."

Damit hat Jobe Bellingham bereits begonnen. "Dortmund fühlt sich schon ein bisschen wie Heimat an", sagte er am Dienstag. Über den Ausschlag, zum BVB gewechselt zu sein, verriet er: "Der Club hat vieles richtig gemacht, um mich zu überzeugen." Der BVB besitze eine große Expertise darin, junge Spieler zu entwickeln. Auch die Größe des Clubs und die Hingabe der Fans beeindrucke ihn. Sein Ziel sei, mit Dortmund "große Dinge" zu erreichen. (dpa)

