Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Joker Dehm beschert Fürth späten Sieg gegen Münster

Fürths Trainer Thomas Kleine in Aktion am Spielfeldrand.
Fürths Trainer Thomas Kleine in Aktion am Spielfeldrand. Bild: Daniel Karmann/dpa
Fürths Trainer Thomas Kleine in Aktion am Spielfeldrand.
Fürths Trainer Thomas Kleine in Aktion am Spielfeldrand. Bild: Daniel Karmann/dpa
2. Bundesliga
Joker Dehm beschert Fürth späten Sieg gegen Münster
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Thomas Kleine hat die Fürther Negativserie beendet. Beim 1:0 gegen Preußen Münster jubelt der Trainer in der Nachspielzeit nach einem Joker-Tor.

Fürth.

Ein Traumtor von Joker Jannik Dehm hat Trainer Thomas Kleine und der SpVgg Greuther Fürth das dringend benötigte Erfolgserlebnis in der 2. Fußball-Bundesliga beschert. Nach zuvor fünf sieglosen Liga-Partien besiegten die Franken am Freitagabend Preußen Münster mit 1:0 (0:0). 

Nach einem Einwurf traf der eingewechselte Dehm in der fünften Minute der Nachspielzeit mit einem fulminanten Weitschuss. Davor hatten Kleine und Fürth Pech: Gleich zwei Abseitstore zählten vor 10.175 Zuschauern im Sportpark Ronhof nach der Videoüberprüfung nicht. 

Fürths Maximilian Dietz (l) und Münsters Lars Lokotsch kämpfen um den Ball.
Fürths Maximilian Dietz (l) und Münsters Lars Lokotsch kämpfen um den Ball. Bild: Daniel Karmann/dpa
Fürths Maximilian Dietz (l) und Münsters Lars Lokotsch kämpfen um den Ball.
Fürths Maximilian Dietz (l) und Münsters Lars Lokotsch kämpfen um den Ball. Bild: Daniel Karmann/dpa

Nach dem schönsten Angriffszug der ersten Hälfte über die Offensivakteure Noel Futkeu, Branimir Hrgota und Felix Klaus landete der Ball nämlich im Netz. Doch beim präzisen Zuspiel von Klaus auf Futkeu stand der Mittelstürmer in der 28. Minute bei seinem erfolgreichen Abschluss hauchdünn im Abseits, wie die Video-Überprüfung ergab. In der 89. Minute war die Abseitsstellung beim Treffer des eingewechselten Aaron Keller deutlicher.

Pfostentreffer von Münsters Kapitän

Die personell arg gebeutelten Gäste setzten ihr Augenmerk auf eine gute defensive Organisation. Das Fürther Tor bedrohten sie erst nach der Pause mehr. Den Siegtreffer hätte in der 87. Minute beinahe Kapitän Jorrit Hendrix erzielt. Doch seinen Schuss lenkte Fürths Torwart Silas Prüfrock an den Pfosten. Mehr Schussglück hatte dann Dehm beim letzten Fürther Versuch.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.10.2025
2 min.
Fürth verliert mit Bankdrücker Hrgota auch gegen den KSC
KSC-Profi Lilian Egloff jubelt nach seinem Tor im Fürther Ronhof.
Die Reaktion der SpVgg Greuther Fürth auf das 0:6 in Elversberg misslingt. Die personellen Maßnahmen des Trainers greifen beim 1:4 gegen den Karlsruher SC überhaupt nicht. Die Gäste sind effektiver.
29.10.2025
3 min.
Kaiserslautern jubelt in Fürth - Kurioser Platzverweis
Die Gäste gingen früh in Führung.
Nach zwei Liga-Pleiten scheidet Greuther Fürth im Pokal gegen Kaiserslautern aus. Zwar zeigen sich die Franken gefestigter, aber viel bringt das nicht. Es gibt einen Platzverweis mit Seltenheitswert.
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
Mehr Artikel